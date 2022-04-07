【大學發展】恒大推出3個新文學碩士課程　涉戲劇研究、英語教學與評核及中文文學

▲ 香港恒生大學推出3個碩士課程。（經濟日報資料圖片）

香港恒生大學推出3個碩士課程，均屬人文社會科學學院，課程分別「戲劇研究文學碩士」、「英語教學與評核文學碩士」，以 及「中文文學碩士」，首批新生將於2022/2023學年入學。

戲劇研究文學碩士提供45個全日制及兼讀制學額，課程學習重點為演出研究，透過學習實用的演出技巧和理論，分析全球文化發展影響下演出不斷創新，讓學生提升相關理論分析和研究深度，學生有機會參觀本地劇團，了解演出製作。恒大人文社會科學學院院長譚國根說，新課程與國際學術界緊密聯繫，與全球頂尖大學如挪威奧斯陸大學（University of Oslo）及羅馬尼亞錫比烏大學（Lucian Blaga University of Sibiu）等簽訂合作協議，為學生提供國際研究和短期海外交流。

英語教學與評核文學碩士同樣提供45個全日制及兼讀制學額，課程以研究為基礎，結合理論和實用的英語教學技 巧，提供設計和執行英語測試相關的專業訓練，培育學生成為英語測試與教學專才。譚譚國根表示，課程深入淺出地，教授英語教與學的過程和設計專業測試試題等專業學問，掌握語言測試能力的學生，在英語教育及相關行業就業前景廣闊。

中文文學碩士課程則提供35個學額，課程引入漢學元素、重視新材料，並採取新角度，藉以提升學員的研究能力， 並擴闊國際視野。課程內學生可了解中國語言、歷史、文學及文化在國外的研究狀況，配合傳統國學，並能運用出土文物與文獻資料、以及西方文學理論等分析文本或文化現象，同時了解傳統文化的現代轉化以及應用。

恒大常務暨學術及研究副校長許溢宏教授表示，發展研究生課程一直是校方的大方向，而新課程緊貼全球及社會發展，當中的學術研究亦能提升學生思維和變通能力。恒大現共設有26 個學士課程及12個碩士課程。

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責任編輯：黃悅晴