【好人好事】不忍9旬老伯餐廳孤獨用膳　小姊弟邀同枱食飯善心感染食客

▲ 有9旬老伯在餐廳孤獨用膳，獲小姊弟邀一起食飯。

看到一篇網上分享。某小鎮，一對夫婦帶着分別八歲和十歲的孫女孫子在一家餐館用餐，他們注意到一位九旬老伯正獨自用餐。

「今天是節慶，你願意和我們一起吃晚飯嗎？」八歲的孩子主動趨前邀請老伯，他帶笑點頭同意。

用餐時，老伯講述了他參加戰爭的經歷，又分享其妻在療養院的瑣事。孩子們用心聽着這位陌生長者的分享，大家有問有答、有講有笑，令老伯感受到久違的熱鬧和溫馨。

晚餐結束時，這家人決定為老伯支付餐費，不料竟遭服務員拒絕。

「對不起，你不能為老伯付費，因為已有人為他、也為你們一家支付餐費。」

「甚麼？誰？」「有位客人注意到你們一家人對陌生老伯的善良行為，為表支持和欣賞，他在離開餐館前，主動支付了你們的餐費。」

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不少節日都是普天同慶的日子，充滿感恩，溫馨甜蜜。我們享用豐富的美食，卻沒看到飢餓的貧民；我們聽到感動人心的節日樂曲，卻沒聽到暗角的呼救哭泣；我們擁着家人愛侶談笑相聚，卻沒留意孤獨落寞的老弱孤寡。

善良最強大的力量，就是療癒力和感染力。它是一粒滿載熱量的煤炭，足以點燃每一個人與生俱來的善與美，消除人與人之間的距離，重新帶來希望與信心。

世上可能只有一種方法能夠改變人類與地球的命運，就是善良。

善待上天創造的自然資源、善待每一個國家與民族、善待認識和不認識的人、善待別人，也別忘記善待自己。

在這個紛擾混亂的世代，我們更要相信和持守善良，讓善良感染更多人，消除仇恨，讓美好的日子重臨。

全文刊登《香港經濟日報》，原題是「相信和持守善良」

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