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【盡忠職守】上海禁足市民購買物資困難　便利店長留守23日為居民提供必須品

親子 14:23 2022/04/07

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上海有便利店女店長留守23日，維持營業，向居民提供必需品。

上海疫情大爆發，各區紛紛實施禁足。不過，由於長期封區，加上物資調配不善，網上不時傳出上海市民缺糧或哄搶物資的消息。而上海閔行區一間便利店的女店長，則於所在小區封閉後，獨自留守店內23日維持便利店運作，向附近居民提供食物等生活必需品。該名女店長只能以紙皮打地舖席地而睡，及以毛巾抹身代替沐浴。

疫情席捲上海，該座人口達2600萬的城市，幾乎大半地區都實施禁足，居民無法離開所住小區，而當地市民抗議物資不足的場面，近日不斷在網上瘋傳。在當地打工的安徽人李娜，則於工作的便利店所在小區封閉後，選擇繼續留守。

32歲的李娜本身為2兒之母，一名女兒正讀小學，另一名兒子，只有2歲。她工作的小區封鎖前夕，碰巧為兒子2歲生日，陪兒子過生日後，她便大半個月都沒有回家。

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雖然小區封閉後，屬內地社區行政機構的居委會多次通知她，要她離開，但李娜眼見疫情嚴峻，附近居民不停出入其便利店購買物資。身為媽媽的她萌生惻隱之心，

我和居民都很熟，像朋友一樣，許多人問我會不會關門，能不能買東西，大家都希望便利店繼續開門，這裡是學區，很多學生，正在長身體，要喝牛奶，要營養均衡，大人倒無所謂，主要是為了孩子。我也是個媽媽，很理解他們的感受，能撐一天是一天，這種時候哪怕有幾個三明治也是好的。

李娜獨自一人整理貨品，收銀，送貨，由於附近許多店鋪都關門，便利店的工作量更暴增數倍，原本與熟客開的「送貨群組」只有30多人，封區後，人數急增到300多人。幸好後來上司得知情況，偶爾會安排多名男同事協助「守夜班」，但有時人手不足，還是只有李娜一人應付便利店營運，期間她一直保持20小時營業。

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便利店環境非常簡陋，李娜只能在地上鋪紙皮，蓋上毛毯和棉被席地而睡。而留守20多日，李娜亦無法沐浴，「沒有洗過一次澡，只能等忙完了，用毛巾擦擦身體。有熟客不忍，邀請李娜到家中沐浴，而李娜害怕自己會感染對方，直到核酸測試結果呈陰性後，「才放下心來，去她家洗了個澡」。李娜直到最後當地宣布全面封控，店鋪也要關門，才在附近居民勸說下離開。

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