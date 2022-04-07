【免費網課】自學網與Google合作推智慧數碼課程系列　教學生編程及YouTube爆View技巧

▲ 香港自學網發起人陳葒（左）及Google香港營銷主管丁樂恩（右）。（受訪者提供）

為協助基層學生度過「暑假」而誕生的免費網上自學平台「三月百課」徇眾要求延續下去，將易名為「香港自學網」，4月21日起改於平日放學時段出片的模式運作。平台今日（7日）宣布頭炮與Google香港合作推出「智慧數碼城市」課程系列，提供逾30節課涉及編程及YouTube拍片「爆View」技巧等行內實用知識，發起人陳葒校長冀藉此協助學生迎接智慧數碼未來，並讓學界了解到傳統教育課程需要建立有系統的數碼科技課程。

【自主學習】三月百課使命延續 將邀名校教師加入 每日放學恒常推多元免費網課

「Google智慧數碼城市課程系列」圍繞4大主題，包括編程、YouTube影片、數碼營商及協作工具實用秘技，由多名來自不同背景及專業知識的Google達人、YouTuber、開發者及資訊科技教育領袖協會（AiTLE）會員教師義教主理。

Google香港營銷主管丁樂恩表示認同自學網的自主自學理念，冀透過合作推出全面、有趣的課程系列，啟發學生對科技應用的興趣，進一步推廣數碼技能的學習。有別與Google現有教師培訓課程，她指今次是以網課、由淺入深地直接教學生，相信可以令更多基層學子受惠；她亦留意到部分本地學生、家長對於學習數碼科技「睇唔到將來」，故今次亦有邀請行業先峰授課，請來應用程式遊戲編寫比賽贏家及人氣YouTuber分享。

她亦說，暫預計直至今年底推出30多節網課，但近日再有不少行內人士表達有興趣參與義教，故相信與自學網的合作會延續到明年。

陳校長表示，雖然近年傳統學校都有推動STEM（科學、科技、工程、數學）教育，惟他看到其中一大問題是課程缺乏系統，「就算中小學6年學到的數碼知識技能都好鎖碎、割裂，唔係好有成效」，加上學校教師編制固定，部分電腦教師在早年畢業，難掌握最新知識，過去三月百課亦有推出個別數碼教育課程，冀是次合作能夠讓學生更全面深入、有系統地學習，更希望能夠令更多教師以至教育局負責課程設計人士，認同傳統教育課程應建立有系統的數碼科技課程。

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「Google智慧數碼城市課程系列」4大主題

《出口成Code》系列 ：將率先於4月推出，適合小一至中六學生，與Google達人寓遊戲於學習，掌握網絡安全知識，同時學習編程的理論及實踐課程，學生將使用不同的編程工具如Scratch、App Inventor等訓練編程思維，提供基本至進階程度的實踐學習。另外，憑《迷你戰記：動作冒險RPG》獲獎Google Play 2021年度最佳獨立製作遊戲的本地應用程式開發商Minidragon，他們的程式開發員及遊戲設計師將在課堂中分享開發經驗。

：將率先於4月推出，適合小一至中六學生，與Google達人寓遊戲於學習，掌握網絡安全知識，同時學習編程的理論及實踐課程，學生將使用不同的編程工具如Scratch、App Inventor等訓練編程思維，提供基本至進階程度的實踐學習。另外，憑《迷你戰記：動作冒險RPG》獲獎Google Play 2021年度最佳獨立製作遊戲的本地應用程式開發商Minidragon，他們的程式開發員及遊戲設計師將在課堂中分享開發經驗。 《YouTube爆View有計》系列 ：此主題將緊接推出，主要教授「講故事」及創作影片技巧、經營頻道心得包括如何分析後台數據調整內容及推廣手法等，人氣YouTube創作者包括歡樂馬介休也會現身說法分享創作心得。

：此主題將緊接推出，主要教授「講故事」及創作影片技巧、經營頻道心得包括如何分析後台數據調整內容及推廣手法等，人氣YouTube創作者包括歡樂馬介休也會現身說法分享創作心得。 《做個數碼領袖》系列 ：隨著疫情推動世界各地的電商發展，今年稍後推出的這個系列將透過數碼企業家分享，協助大家了解最新的電商趨勢、網店攻略、如何善用大數據分析等，推廣創業家精神及各行各業的數碼化發展。

：隨著疫情推動世界各地的電商發展，今年稍後推出的這個系列將透過數碼企業家分享，協助大家了解最新的電商趨勢、網店攻略、如何善用大數據分析等，推廣創業家精神及各行各業的數碼化發展。 《學得智Smart》系列：Google達人將分享如何有效使用網上搜尋、整理資訊、善用網上協作工具實用秘技，讓同學們更有效率地遙距完成功課或專題項目。

三月百課在過去3個多星期以來吸引近50萬瀏覽量，4月14日原定結束日期後，將易名為「香港自學網」，4月21日起以每逢星期一至五、每天推出1至2小時課堂的模式運作。課程將引入更多以「面向未來的教育」為基礎的內容，所有課堂皆設網上重溫，費用全免，讓學生通過自由選擇時間、地點及科目，實踐自主自學的精神。

屆時會推出多個系列課程，包括由陳葒教授的中文創意寫作，其他系列主題包括日本動漫及語言文化、香港建築與本土、現代軍事科技與科學、4A 家長教育、環境保育、英語讀寫課程、情緒及心靈健康，以及涵蓋剪紙、刺鏽及糖畫等的傳統文化手工系列。

【提早暑假】「三月百課」動漫極地探險影片受捧 小學生：比學校網課有趣（詳情即看：【下一頁】）

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記者：馮琪雅