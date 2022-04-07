【產後減肥】韓星懷三胞胎體重233磅需坐輪椅　半年靠節食運動狂減73磅回復產前身材

▲ 韓星懷三胞胎體重233磅，半年後狂減73磅回復產前身材。

媽媽懷胎十月生仔，承受妊娠不適之外，身體亦要經歷變化，很大犧性。韓國女星黃信英人工受孕懷B，去年9月底誕下三胞胎，當時挺著巨肚非常辛苦，體重高峰重達106公斤（233磅），產後至今約半年，她開心恢復到產前體重，並消除了肚腩，成為健康靚媽。

▲ 黃信英記錄產後減肥成績。（IG圖片）

人工受孕懷3胞胎

綜合外媒報道，現年約30歲的韓國諧星黄信英於2013年時以喜劇演員出道，在2017年嫁予圈外老公，去年2月通過人工受孕懷上3胞胎，並於去年9月下旬剖腹誕下3胞胎仔女。

身高174cm的她懷孕前的體重是71公斤，而懷胎後期時，體重增至逾100公斤，挺著巨肚的她行動不便，難以入睡，更只能每次行約10至15分鐘，走不動需要坐輪椅出入。

▲ 3胞胎肥嘟嘟好可愛！（IG圖片）

減去73磅回到產前體重

成為三孩媽媽的黃信英忙湊B之外，亦努力修身，日前她公開當時懷B最高峰的體重是106公斤（233磅），產後她在社交媒體分享湊B日常之外，亦有記錄減肥進程，產後逾半年了，她開心分享現時已差不多回到產前體重。

我一直在努力，很想讚美自己，生完三胞胎後，維持健康穩定的生活習慣，我終於再次恢復到產前體重的那一天，最重要的是小肚腩逐漸不見了！

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黃信英修身成功，開心宣布「之前106kg，現在73kg」，減去了33公斤（約73磅），她的目標是產前的71公斤。她靠減少食量達致均衡飲食，再輔助促進減肥飲品。

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清淡飲食跳舞做運動

體重有上有落，她曾指自己放假吃太多，「整個假期都在吃，一直處於停滯狀態」，她勉厲自己再努力「我這次又想開始節食了，但我能做好嗎？」她主要以食清淡飲食，制訂好膳食計劃，避免暴飲暴食。

此外，運動不可缺少。黃信英親力親為湊3孩，相信消耗不少體力，有很大運動量，譬如是喜劇演員的她，跟仔女說故事都會用誇張的動作演繹。還有，喜歡跳舞的她之前每天可以跳舞長達7小時，產後亦有在家跳舞，雖然時間不及從前多，但是很好的運動，不時扭腰跳舞專攻腰部肚子。

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減肥需要毅力，黃信英展示很大決心要回復昔日好身材，她要趕走脂肪，現時成為健康3孩靚媽了！

頸部、背部、手臂、大腿、腹部⋯⋯走走走走，困在我裡面（的肥肉）走開！

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責任編輯︰王明芳