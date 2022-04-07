【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛

▲ 伍詠薇於分享拍劇秘聞和婚姻生活點滴。

近日熱播的TVB劇《金宵大廈2》的最新單元「雙魚」內，伍詠薇（伍姑娘）飾演神經質母親芬姐，伍姑娘在《金宵大廈2》演技大爆發成亮點。

而伍詠薇早前於網上節目《月傾會》受訪，大談演出此角色的點滴，當中更分享入行多年來的拍劇秘聞。

另外，伍詠薇對兩段婚姻作出剖白，當年僅得21歲的伍詠薇於婚後13日，要面對喪夫之痛，原來她至今依然記掛亡夫翁江培：「翁生係我第一個明燈，佢教我最多嘢」

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忘我演《金宵大廈2》

說到於《金宵大廈2》裡飾演一個神經質阿媽芬姐，伍姑娘為角色要犧牲美貌，為角色刻意減磅，成個人又凹又乾：「本身都唔係肥底嘅人，特登跌磅跌到去47kg然後再dehydrate，拍緊嘅時候唔飲水、唔食嘢再dehydrate，乾住唔上妝！」

伍姑娘坦白謂並非《金宵大廈》擁護，但知道劇集口碑好兼受歡迎，感開心可以參加其中：「對我嚟講係少少cult cult地嘅片，幾得意，對一個演員嚟講，兩集要完成一個故事，如果寫得唔好，係好大鑊㗎！」

主持林柏希問她會否介意要演蘇皓兒阿媽，一貫真性情嘅伍姑娘就話：「黐線㗎！我之前做過黃宗澤阿媽啦（《飛虎之潛行極戰》）！」

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爆最難頂對手

另外，於環節「大膽答 冇膽食」內，林柏希首先問入行33年的伍姑娘，遇過最難頂的對手是誰？伍姑娘雖然沒有開名，不過就大爆：「兩個字！男人！兩個！失蹤唔到、另一個飲醉！」

男星A玩失蹤、男星B就入廠拍劇拎住汽水罐，原來入面是酒：「因為我同呢個人真係好多戲，（成浸酒除？）唔，真係汽水味囉，一身的酒氣，何以我會認得你！」

問她是否在亞視年代？伍姑娘話：「我仲去得邊度呀？」還以四個字作提示：「芳華絕代」，可說呼之欲出。

▲ 亞視年代，伍詠薇跟不少男演員合作。（網上圖片）

至於問伍姑娘最曳做過的一件事是甚麼？她稱中學時代與不良分子一起撩是鬥非，形容：「咪1個打14個，我勁過甄子丹！」至於感情上面最曳呢？「溝人哋老公囉！」溝咗幾多個有婦之夫？「計唔到……計到，5個以內啦！」

被女高層羞辱

伍姑娘於2013年曾經離開TVB，當時報道有指伍姑娘曾被女高層羞辱。

她更應林柏希要求還原實況：「當日就喺一個conference room，約咗我開會，再傾下個角色！」伍姑娘立即女高層上身：「其實講晒㗎喇，你知唔知呀，林柏希（假設）做主角，林柏希都未知個劇情係點樣呀，你伍詠薇已經知道咗好多㗎喇已經！」

▲ 伍詠薇分享拍劇秘聞。（大會提供）

伍姑娘回憶：「跟住鬧到我呢，我開始唔反駁喇，因為見到你咁燥底，我識咗你咁多年，你咁燥底，我咪開始唔反駁。我話，唔係，我都係想嚟問一問呢個角色啫，佢就執住呢一樣嘢，話你要咁多戲做咩啫，得呀，我寫好多場俾你都得，你咪棟喺度，即係something like佢冇話丫鬟，未必係呢兩個字！」繼續女高層上身：「林柏希都未必鍾意你做㗎！」

伍姑娘話：「我嗰下真係着啦！我真係走，我話唔該晒，咁我考慮一下，佢話，咁咪好啦，你唔做嘅話呢，我哋搵第二個做呢個角色！」伍姑娘仲話，一年之後，另一個女高高層先搵返佢了解詳情，「一年之後，有一位高高層問我，到底嗰日發生咩事，點解你唔作出解釋！」

珍惜練海棠

除分享拍劇秘聞，伍姑娘更大談婚姻生活，伍姑娘跟練海棠結婚近22年，主持林柏希直接問夫婦二人性生活愉快與否。

真性情伍姑娘話：「性生活少咗好多，因為對咗同一個樣20年，你試下對一個女人20年，靚到李嘉欣咁樣呀，都要搵阿伍詠薇啦！（幾耐一次？）唔定㗎喎，咁8年都有1次嘅！你問我問題，你理得我點答你啫！」

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原諒丈夫出軌

在2016年，老公練海棠被拍得與妙齡少女出街，面對老公出軌，當年伍姑娘選擇原諒，成功挽救婚姻：「係冇嬲，反而第一係諗下自己，呢件事發生一定有原因，自己有咩問題，有冇問題，有問題，咁佢更加有問題啦，所以你嘅問題大啲，我嘅問題都有我嘅問題存在，大家商討囉，傾得埋就合，傾唔埋就分手！」

提到1990年時，伍姑娘下嫁年紀相跨31載的翁江培，當時伍姑娘僅得21歲，可惜翁江培陪伍姑娘去深圳登台期間心臟病發猝死，婚姻只維持短短13日。

最後提到亡夫翁江培，伍姑娘話如果當年唔係翁江培提議佢選亞姐，佢好大可能已行咗另一條歪路：「成日諗，我做乜嘢呀，我可能『華燈初上』咗！如果冇支明燈點過我，我應該會行歪路多，覺得應該會做咗啲名媛呀，名媛唔係話壞呀下，名媛之前呢，我應該會做咗，送上千萬溫柔嗰啲囉，舞小姐囉！」

▲ 伍詠薇於1990年跟翁江培結婚。（網上圖片）

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伍姑娘坦言依然記掛亡夫，她好深情說：「邊個對過我好嘅人，我係記喺心裏面。翁生係我第一個明燈，亦都係我第一個丈夫，冇血緣關係但係最親密嘅人，佢教我最多嘢，係我老師亦都係我丈夫、係我明燈。如果冇佢教我點樣用第一張信用卡，我唔會去到今日咁有骨氣嘅伍詠薇！」

她續說：「我係掛住你㗎，翁，所以我覺得啲人話我生命裏面咩遺憾，真係陰功呀，咩陰功啫，上天有好多嘢安排晒，我無悔第一段婚姻，因為第一段婚姻，令到我學識好多嘢，同埋係我真愛！」