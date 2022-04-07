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【一碗豉油】網民於外賣平台買入$82豉油 以為一大枝結果只得一小碗

休閒消費 16:39 2022/04/07

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網民花$82誤以為買入一枝豉油，結果是一碗豉油。

外賣平台近年大熱，不少人都經外賣平台買外賣，近日有網民在因家中剛好沒有豉油，因此在外賣平台買入$82豉油，收到外賣後卻只得「一碗豉油」，大感無奈。

有網民分享自己花了$82買入一碗豉油。（圖片來源：Facebook群組）

有網民今日（7日）在Facebook群組「將軍澳主場」發文指，自己在外賣平台花$82買入豉油，以為是一枝，結果收到外賣後，只見一碗倒瀉了一半的豉油，令他哭笑不得。後來，樓主透露，因家中剛好沒有豉油，在網上下單時發現有調味醬買，因而購入$82豉油。

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帖文一出，引起不少網民認為誇張，回應指「醬油$82咁貴？」、「$82買到幾多樽？」、「係咪茶介？」、「貴過中環金融街價」。不過，最後因倒瀉的關係，樓主可獲退款。

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責任編緝：蕭雅文

 

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