【講你都唔信】曾志偉醉酒斷片被剝光豬瞓電梯口　「獎門人」一晚豪花十多萬元零印象

▲ 曾志偉親自上場講故，分享飲醉酒實錄。

TVB綜藝節目《講你都唔信》昨晚（4月6日）播出最後一集，「獎門人」曾志偉壓軸上陣，聯同C君、錢嘉樂組隊，決戰薛家燕、江美儀及阮兆祥，主持則由馮盈盈、江嘉敏、鄭衍峰、林秀怡及方紹聰（奶仔）擔任。

《講你都唔信》甫開始已笑料十足，趁着志偉、嘉樂轉做參賽者，一班新力軍即時變得嘴Gel Gel，林秀怡先搞笑地說：「第一集就係佢哋唔畀我講嘢，今集我就唔畀佢哋講嘢！」

但之後又馬上「笠水」說：「曾生唔好意思呀，頭先都係跟稿講咋！」志偉唔嬲不特止，更搞笑回應：「畀你哋得戚吓都好嘅，盡情享受吓，聽日炒得㗎喇！」非常爆笑。

▲ 《講你都唔信》昨晚播出最後一集。

C君知情識趣

到了講故事環節，江美儀打頭陣講兒時整蠱婆婆趣事，志偉聽畢自信十足說：「呢啲一定假！」

雖然嘉樂和C君都覺得故事是真的，但為了畀面志偉最終改估是假的，惜最終原來美儀所說的全是真實故事，志偉一隊痛失一分，創意十足的C君即爆金句幫總經理鋪好下台階：「我攞唔到呢一條題嗰一分，但我攞到總經理心裏面嗰一分！」

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錢嘉樂爆邵氏禁忌

壓軸上陣的曾志偉及錢嘉樂，所講的故事相當有趣兼過癮。錢嘉樂大爆邵氏一位前輩真人真事，他先透露邵氏有三大禁忌，第一是換完衫後銀包、Call機要跟身，第二和第三是不能讓別人知道在哪裏睡覺，和去大小二便不能被人發現，否則隨時可能被整蠱。

嘉樂指某位前輩有次食完早餐去廁所大解時，被人整蠱潑水弄至全身濕透，幸好他認得兇手的鞋，便追出餐廳緝兇；當他發現兇手後，即拿出「自家製朱古力」拍落兇手面上，大家聽完都忍不住嘩了一聲！

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曾志偉醉酒實錄

至於志偉則大爆自己飲醉酒斷片事跡，他透露自己最高紀錄試過斷片8小時，當日他出席洪金寶兒子洪天明的滿月宴，志偉透露當晚食完翅後的所有事情一概記不起，然後隔日有人打給他說：「志偉贏咁多錢，今晚請食飯啦！」他指當時覺得奇怪便打開銀包看看：「記得出去嗰時袋咗4,000蚊，一睇剩番400蚊！」

他之後打電話問其他人發生甚麼事，後來得知原來當晚自己賭錢贏了十多萬，他說：「之後叫晒酒樓啲伙計排兩排派錢，再同全場講聽者有份，去夜總會開咗兩間房係咁叫酒，咁都仲未夠，再去食日本嘢做宵夜，食完仲要打包，最後剩番400蚊！」只消一晚時間便花光十幾萬元，大家聽完都嘩嘩聲。

▲ 曾志偉自爆醉酒斷片實錄。

志偉說畢更感慨說：「我奉勸大家飲酒唔好太多，斷片最唔開心係咩？就係享受唔到個過程！」

他又大爆被明星足球隊整蠱趣聞，他指有次大家去其房間喝酒，由於志偉又例牌飲醉，故被友人剝光豬兼以床單包好放在酒店電梯口，志偉笑言直到第二朝清潔姐姐叫醒他才知自己畀人整蠱：「曾生曾生，好難睇呀，你圍住床單返房啦，啲人客就出嚟食早餐喇！」