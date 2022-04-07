【大學科研】城大研發快速通風系統在急症室應用　5分鐘安裝造價遠低負壓病房

▲ 城大研發快速通風系統在急症室應用，5分鐘安裝造價遠低負壓病房。（港怡醫院提供）

第五波疫情下，染疫人數急增，用作照顧新冠病人的負壓病房供不應求，在2月中更有大量病人需要在醫院戶外位置等侯。香港城市大學近期改良了其發明、達負壓病房效果的「快速通風系統」，以應付在醫療前線的實際需要，當負壓病房爆滿時，可使用系統去隔離懷疑染疫的病人，防止感染其他病人及醫護。系統於2月在港怡醫院門診及急症室進行臨床試驗，數據顯示新系統可有效減低急症室內交叉感染的風險；而且系統造價遠低於負壓病房，亦易於安裝。

負責研發的香港城市大學機械工程學系助理教授Steven Wang表示，「快速通風系統」主要分為三個部分，包括附有抗病毒塗層和可更換的透明膠帳篷、由PVC喉管製成、設有抽氣口的支架，以及內附高效能空氣微粒子過濾網的便攜式抽氣泵。Steven指，系統過濾效率達99.995%，根據在港怡醫院進行的臨床試驗中所收集的數據，系統在加入負氣壓的兩分鐘內，能消除 98.9%的氣溶膠，而兩分鐘後的效能為 99.3%。。

在啟動系統後後，病人呼出的飛沫會被帳篷所阻隔，以及迅速被吸進支架喉管上的抽氣口，然後通過高效過濾網去除空氣中的病毒，最後把經淨化的空氣送回病房。這套通風系統的「換氣效率」是可調較，並最高可達每小時80次，遠高於一般負壓病房的每小時12次。

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Steven Wang指，即使把一套抽氣過濾系統同時連接到四張病床，每張病床的換氣效率仍可達到每小時約20次；而系統最大的優點在於易於安裝，能快速調動使用，只需5分鐘便能安裝完成，而且另一優點是便攜式，並能因應不同的醫院環境和需要而調整設計。除了適用於一般醫院病床的設計，城大研究團隊最近更把系統加以改裝，開發了分別適用於洗腎病人或其他需要坐著接受治療的病人的座椅式設計，以及在研發方便病人轉移或救護車使用的設計。

同時「快速通風系統」造價遠低於負壓病房，4張病床的「快速通風系統」只需要20萬，遠低於造價近千萬的負壓病房。Steven Wang指，整套系統都是由香港製造，而核心的零件則從歐洲訂購，在之前疫情下令到物流受到影響，零件的運送受阻礙，幸好與生產商溝通後，能盡快將零件送抵香港。

港大醫學院臨床醫學學院急症醫學系臨床副教授、港怡醫院急症科專科醫生林沛堅表示，通風系統2月初在港怡醫院的門診及急症室作臨床試驗，3月至4月正式投入服務，對象是已感染新冠或懷疑感染有症狀的病人，當負壓病房爆滿，病人需要等待做入院篩查，系統就能派上用場，讓病人可處於密閉的負壓環境中，接受進一步的治療，同時保護其他病人及醫院員工免受傳播。

系統至今已有10名病人使用，當中8人在經檢測後確診新冠，林沛堅舉例，一名66歲的女病人因為背部疼痛及下肢無力到急症室求診，需要臥床休息，其後醫生發現她有發燒咳嗽等病徵，懷疑感染新冠，所以就安排使用「快速通風系統」病床，因為病人自身考慮其後想轉到公立醫院，在等候轉院時一直在「快速通風系統」病床中，最後發現病人確診新冠。

林沛堅表示在臨床上很難分辨病人是否感染新冠，所以需要進行檢查，惟較準確的核酸檢測最快都需要2至3小時才出結果，系統就能在等待其間提供一個負壓空間，有效保護其他病人以及醫護免受感染。另外一個優點是，為醫院保留很大的彈性，他指：

與其你一直間啲房去做負壓房，成本又高又需要好長時間，呢套系統可以保留到彈性，喺疫情大流行嘅時候可以好快組裝成本又相對較低，喺醫院其他地方可以提供一個負壓嘅空間，當無用就可以收埋，有用再拎出嚟，設置都好快

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記者：李榮忠