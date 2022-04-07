  • 26°C
香港時間 : 2022407日 (週四) 15:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【百大俊男美女】余德丞徐㴓喬獲提名角逐　Asha：一起身收到好多訊息

娛樂 14:31 2022/04/07

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

美國網站TC Candler年度舉行的「全球百大俊男」（The 100 Most Handsome Faces）及「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）選舉，陸逐公布投票的選項名單。

最新入圍的有TVB上位小生余德丞（Diskson）、演《大叔的愛》大受歡迎的ViuTV藝人徐㴓喬（Asha），加入角逐排名。 

最新影片推介：After Class專訪 

Dickson、Asha入圍

TC Candler官方Instagram最新公佈新一批獲正式提名的明星，當中香港代表有Dickson、Asha。 

Asha於Instagram限時動態中寫道︰「一起身收到好多msg，唔係好知發生咩事，不過thank you everyone﹗」從限時動態中也可見Asha的粉絲專頁有發帖恭喜偶像。 

Dickson則於Instagram接連轉發他入圍的消息，他寫道：「btw賓斯馬真係好勁 #所以今日瞓晏咗」，又用上洪嘉豪《主角光環》歌詞「感激光環給我 炫耀我這種配角」。 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

「課金」制度  

TC Candler的選舉認受性受到網民的爭議，皆因保證成功獲提名是依靠提名的粉絲「課金」。

根據TC Candler公布規則，其中一種方法是在官方YouTube及Instagram提名，但不一定能成功入圍。

而另一種方法是今年新增的，只要每個月付費某個金額，便可獲得提名權，但需要在未來6個月內、每月最低約付港幣25元。除提名明星，網民也可提名家人、朋友。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【大叔的愛】徐㴓喬混血兒身份惹奇異目光　土生土長Asha：我是香港人
18:37 2021/08/02
【大叔的愛】徐㴓喬混血兒身份惹奇異目光　土生土長Asha：我是香港人
【明星寵物】徐㴓喬靠寄養貓走過事業低潮　Asha曾窮到退回八達通取$50退款救急
13:53 2021/11/09
【明星寵物】徐㴓喬靠寄養貓走過事業低潮　Asha曾窮到退回八達通取$50退款救急
【大叔的愛】徐㴓喬韓君婷「姊妹」世紀合照　MIRROR邱士縉：same face
11:56 2021/09/06
【大叔的愛】徐㴓喬韓君婷「姊妹」世紀合照　MIRROR邱士縉：same face
【青春不要臉】余德丞特技變肥仔製作秘密　Dickson犧牲色相露股演出
13:21 2022/01/18
【青春不要臉】余德丞特技變肥仔製作秘密　Dickson犧牲色相露股演出
【青春不要臉】余德丞曾憂經驗不足拖累劇組　Dickson以行動改變外間誤解
15:39 2022/01/23
【青春不要臉】余德丞曾憂經驗不足拖累劇組　Dickson以行動改變外間誤解

你可能感興趣

【大叔的愛】徐㴓喬混血兒身份惹奇異目光　土生土長Asha：我是香港人
18:37 2021/08/02
【大叔的愛】徐㴓喬混血兒身份惹奇異目光　土生土長Asha：我是香港人
【明星寵物】徐㴓喬靠寄養貓走過事業低潮　Asha曾窮到退回八達通取$50退款救急
13:53 2021/11/09
【明星寵物】徐㴓喬靠寄養貓走過事業低潮　Asha曾窮到退回八達通取$50退款救急
【大叔的愛】徐㴓喬韓君婷「姊妹」世紀合照　MIRROR邱士縉：same face
11:56 2021/09/06
【大叔的愛】徐㴓喬韓君婷「姊妹」世紀合照　MIRROR邱士縉：same face
余德丞 徐㴓喬 娛樂行業 網絡熱話 演員 大叔的愛 ViuTV TVB

最高瀏覽

【大S離婚】徐熙媛離婚真正內情曝光　大S呻老婆唔易做結婚似坐監
11:43 2022/04/06
【大S離婚】徐熙媛離婚真正內情曝光　大S呻老婆唔易做結婚似坐監
【金宵大廈2】鄭子誠+于洋+曾展望獲讚演技好　網民：陰謀誠今年應該有獎吧！
11:22 2022/04/06
【金宵大廈2】鄭子誠+于洋+曾展望獲讚演技好　網民：陰謀誠今年應該有獎吧！
【金宵大廈2】于洋「詐屍」劇情被網民嗌恐怖　李施嬅解釋箇中科學根據
12:29 2022/04/06
【金宵大廈2】于洋「詐屍」劇情被網民嗌恐怖　李施嬅解釋箇中科學根據