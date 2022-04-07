【百大俊男美女】余德丞徐㴓喬獲提名角逐　Asha：一起身收到好多訊息

美國網站TC Candler年度舉行的「全球百大俊男」（The 100 Most Handsome Faces）及「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）選舉，陸逐公布投票的選項名單。

最新入圍的有TVB上位小生余德丞（Diskson）、演《大叔的愛》大受歡迎的ViuTV藝人徐㴓喬（Asha），加入角逐排名。

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Dickson、Asha入圍

TC Candler官方Instagram最新公佈新一批獲正式提名的明星，當中香港代表有Dickson、Asha。

Asha於Instagram限時動態中寫道︰「一起身收到好多msg，唔係好知發生咩事，不過thank you everyone﹗」從限時動態中也可見Asha的粉絲專頁有發帖恭喜偶像。

Dickson則於Instagram接連轉發他入圍的消息，他寫道：「btw賓斯馬真係好勁 #所以今日瞓晏咗」，又用上洪嘉豪《主角光環》歌詞「感激光環給我 炫耀我這種配角」。

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「課金」制度

TC Candler的選舉認受性受到網民的爭議，皆因保證成功獲提名是依靠提名的粉絲「課金」。

根據TC Candler公布規則，其中一種方法是在官方YouTube及Instagram提名，但不一定能成功入圍。

而另一種方法是今年新增的，只要每個月付費某個金額，便可獲得提名權，但需要在未來6個月內、每月最低約付港幣25元。除提名明星，網民也可提名家人、朋友。