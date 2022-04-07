【特首選舉】譚耀宗現身中環廣場表明支持李家超　將協助其選舉工程

▲ 全國人大常委譚耀宗現身中環廣場。（陳靜儀攝）

政務司司長李家超昨宣布辭職準備參選特首，今起休假，他上午離開寓所前往中環廣場其中一層辦公室。不足1小時後，全國人大常委譚耀宗亦現身中環廣場，搭電梯上樓，並向傳媒表示十分支持李家超參選，將會提名他，並會協助對方的選舉工程，及向選委推介李家超。

譚耀宗待至中午，方離開現場。被問及李家超不熟識民生事務，覺得他如何能夠勝任，譚耀宗認為不要緊，指領導職務時最重要是懂得善用人選，帶領全個團隊去服務香港社會，稱「每個人都不會甚麼都懂」。他又表示，相信李家超得到中央的信任。

至於只有一人參選，會否影響認受性？譚耀宗則認為不會，指選委一樣要投票選出，候選人要獲過半票數才能當選。

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責任編輯：陳葆琳