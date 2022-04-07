【復活節活動】海洋公園推出3個免費遙距課程予2至8歲小朋友　參加者有機會獲「探索號 R」門票

▲ 海洋公園推出3個免費遙距課程予2至8歲小朋友。（資料圖片)

下星期將迎來復活節假期，海洋公園將會在復活節假4月15日至16日推出免費遙距互動課程，透過一系列免費的 Zoom 互動課程，帶領留家抗疫2至8歲的小朋友於展館內盡情探索，參加者有機會贏得「探索號 R」的門票。

「英語故事時間──大自然忍者」

海洋公園特別為2至3歲的小朋友設計「英語故事時間──大自然忍者」，外籍導師會以英語帶領小朋友進入故事世界，一起活動身體放放電。而導師更會利用「探索號 R」館內設施，透過故事講解本地物種香港湍蛙如何利用保護色於湍急溪流間生活，並教導小朋友和家長自製湍蛙玩偶，以認識牠的特色。

「小偵探訓練之旅」

至於4至5歲的小朋友可以參加「小偵探訓練之旅」，以化身成小偵探與教育大使一起利用「探索號 R」小紅熊研究台上的 AI 超級動物身體部件，按照不同動物的特性追蹤各種線索，並透過即時投票決定下一步偵查，一起尋找失落的黃金觀察工具。在調查過程中，小偵探會跟隨教育大使於動物展館尋找線索及探望大家掛念已久的動物大使。而教育大使更會與小朋友一同做小手工， 製作專屬自己的觀察工具，鼓勵大家進一步認識香港大自然。

「漫趣探索行 之 動物知識大聯盟」

6至8歲小朋友亦可以參加「漫趣探索行 之 動物知識大聯盟」，透過即時投票參與問答遊戲， 認識香港生物多樣性，更會以虛擬方式一同抵達「探索號 R」，實時製作 AI 超級動物，學習多有關動物的知識。

一系列全新互動虛擬課程4月8日起接受報名，費用全免，名額有限，請及早報名。詳情請參閱海洋公園 Facebook 專頁。

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責任編輯：郭詩詩