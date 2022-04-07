【一Take過】黃奕晨挑戰學霹靂舞　《造星II》肥豐為「頭轉」不惜禿頭

▲ ViuTV全新節目《一Take過》。

ViuTV全新節目《一Take過》，由小儀、MIRROR成員Tiger、黃奕晨（Dixon）及王頌茵（Kathy仔）擔任主持。節目公開招募最令人驚奇的表演者，提供一個平台予他們向全港觀眾Show Off才藝及講述自己的故事。

表演形式不限，不論是飄移、雜技、棟篤笑或武術都歡迎，而且機會只得一次，一Take過，成敗得失，皆由表演者在台上面對。

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肥豐參加《一Take過》 感恩遇上霹靂舞

今晚（4月7日）播出的第9集《一Take過》，有曾參與《全民造星II》的肥豐亮相，今次他以霹靂舞入選《一Take過》。

身兼多職的肥豐曾從事送貨、駕混凝土車及幕前工作，而他的真正身份是一位霹靂舞表演者及導師。

他感恩在人生中遇上霹靂舞：「如果唔係霹靂舞，我諗我仲係一個小混混」。又指自己為了練成霹靂舞其中一招「頭轉」，付出了不少血汗：「頭轉會令一個男人禿頭」。

他大方向鏡頭展示自己久經磨擦的頭皮，更表示為跳舞在所不惜。Dixon與Kathy仔專誠找肥豐學霹靂舞，肥豐大讚Dixon在半小時內學得似模似樣。

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