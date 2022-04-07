【全民快測】公務員事務局呼籲政府僱員明天起一連3天做快測

▲ （馮漢柱攝)

公務員事務局今日（7日）呼籲，政府人員由明日起，利用快速抗原測試套裝，一連三天早上自我檢測，盡早識別新冠病毒感染個案，及早截斷隱形傳播鏈。

公務員事務局局長聶德權表示，隨着政府由本月初起逐步恢復公共服務，以期於本月21日起大致恢復正常公共服務，政府大樓人流可能有所增加。雖然第五波疫情有所緩和，但不能掉以輕心，籲各位市民一齊做快速檢測，及接種新冠疫苗。

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責任編輯：余思嵐