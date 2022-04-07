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【疫下生活】港男疫下旅行成泡影每日對着四幅牆發呆 李韡玲：只有自己才能救自己

健康 14:39 2022/04/07

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朋友說他得了抑鬱症。我問他如何得知自己得了這個症。他答說自己半年前開始變得很鬱悶，不想見人、不想上班，很怕突然響起的電話聲，他認為自己有幻覺。他試過有一陣子，把手提電話放到冰箱裏，因為怕聽那種鈴聲。

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我問他，知道自己不開心的理由嗎？他點頭。疫情禁足前，他每年會離港旅行六次，長假期短假期，他必然離港到外面陌生的地方，關上電話住上幾天，回港後必然精神飽滿、開心舒暢地再戰江湖，為下一筆旅費而努力。

兩年前開始，由於各國禁飛令，以往的旅行充電活動頓成泡影，下班後回到他一個人獨居的房子，吃過飯、洗完澡就呆呆地對着四幅牆。以往，他天天去做Gym健身的；如今連健身室都暫停開放了，生活變得百無聊賴，兼且沒有目標，整個人就這樣子一步一步地沉淪。他問怎麼辦？

我知道針唔刺到肉唔知痛，門面的安慰哪裏管用。我想了一下，說道：「為甚麼你不挑戰自己呢？」他似乎聽不明白。我說：「幫自己走出這個困局囉，例如做拉筋、重新布置房子、做義工，或為自己煮好吃的東西等等，提起精神，培養其他興趣，精神才可有所寄託，只有自己才能救自己。」

全文刊登《香港經濟日報》，原題是：「只有自己才能救自己

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撰文 : 李韡玲

健康問題 抑鬱症 新冠肺炎疫情 李韡玲

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