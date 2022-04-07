【COLLAR成員】寶礦力廣告繼Gao+Winka後蘇雅琳登場　仙氣Ivy So花海下晒纖腰長腿

▲ 蘇雅琳（Ivy So）的寶礦力廣告片出爐！

女團COLLAR全員成為寶礦力首個香港歌手代言人，有關廣告陸續推出COLLAR成員個人的短片，繼隊長Gao（沈貞巧）和WINKA（陳泳伽）後，今日（4月7日）輪到蘇雅琳（Ivy So）登場，大賣青春活力。

身穿白色Bra-top及熱褲的Ivy So在花瓣飄落的情景下，大晒纖腿和長腿，相信一眾蘇蝦定必十分滿意。

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仙氣擔當

寶礦力官方社交平台寫道：

【Ivy 🌟 揮灑屬於自己嘅 #綻放力】 被譽為仙氣擔當嘅 @ivyysooo 性格活潑開朗，極富溫柔感染力，猶如喺春日盛開嘅繁花，以努力不懈嘅汗水💦，綻放出最強生命力！ 📢 @collar.weare x #寶礦力水特 全新代言廣告即將來襲，一齊拭目以待！🔥 #POWEROFSWEAT #揮灑屬於自己的汗水力 #POCARISWEAT ⁠ #POCARISWEATHK⁠ #POCARISWEATHK40TH

【COLLAR新歌】《Never-never Land》MV遲播10分鐘 Gao為部分鏡頭被消失解畫

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展現最強

Ivy So則表示：

汗水係鹹嘅，但幸福嘅汗水係甜㗎☺️有 #寶礦力水特 喺身邊，隨時都可以揮灑我嘅ℙ𝕠𝕨𝕖𝕣 𝕠𝕗 𝕊𝕨𝕖𝕒𝕥💦 展現最強 #綻放力！ ✦✧✦✧✦✧✦✧ @collar.weare x @pocarisweathk 全新代言廣告就快有得睇喇，蘇蝦們記得密切留意💗 #POWEROFSWEAT #揮灑屬於自己的汗水力 #POCARISWEAT ⁠ #POCARISWEATHK⁠ #POCARISWEATHK40TH

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