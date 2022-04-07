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【COLLAR成員】寶礦力廣告繼Gao+Winka後蘇雅琳登場　仙氣Ivy So花海下晒纖腰長腿

娛樂 15:32 2022/04/07

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熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

蘇雅琳（Ivy So）的寶礦力廣告片出爐！

女團COLLAR全員成為寶礦力首個香港歌手代言人，有關廣告陸續推出COLLAR成員個人的短片，繼隊長Gao（沈貞巧）和WINKA（陳泳伽）後，今日（4月7日）輪到蘇雅琳（Ivy So）登場，大賣青春活力。

身穿白色Bra-top及熱褲的Ivy So在花瓣飄落的情景下，大晒纖腿和長腿，相信一眾蘇蝦定必十分滿意。

【COLLAR成員】長氣擔當愛「講經」成功影響小粉絲　Winka感恩：呢種雙向交流相當可愛

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仙氣擔當

寶礦力官方社交平台寫道：

【Ivy 🌟 揮灑屬於自己嘅 #綻放力】

被譽為仙氣擔當嘅 @ivyysooo 性格活潑開朗，極富溫柔感染力，猶如喺春日盛開嘅繁花，以努力不懈嘅汗水💦，綻放出最強生命力！

📢 @collar.weare x #寶礦力水特 全新代言廣告即將來襲，一齊拭目以待！🔥

#POWEROFSWEAT

#揮灑屬於自己的汗水力

#POCARISWEAT ⁠

#POCARISWEATHK⁠

#POCARISWEATHK40TH

【COLLAR新歌】《Never-never Land》MV遲播10分鐘　Gao為部分鏡頭被消失解畫

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展現最強

Ivy So則表示：

汗水係鹹嘅，但幸福嘅汗水係甜㗎☺️有 #寶礦力水特 喺身邊，隨時都可以揮灑我嘅ℙ𝕠𝕨𝕖𝕣 𝕠𝕗 𝕊𝕨𝕖𝕒𝕥💦

展現最強 #綻放力！

✦✧✦✧✦✧✦✧

@collar.weare x @pocarisweathk 全新代言廣告就快有得睇喇，蘇蝦們記得密切留意💗

#POWEROFSWEAT

#揮灑屬於自己的汗水力

#POCARISWEAT ⁠

#POCARISWEATHK⁠

#POCARISWEATHK40TH

最新影片：After Class專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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COLLAR 蘇雅琳 歌手 組合 ViuTV 娛樂機構

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