【守望相助】亂世下無數家庭被迫支離破碎　鄧藹霖︰給逆境求存家庭一些撫慰

▲ 鄧藹霖表示，只要付出多一點愛心，就能令更多家庭免於苦難。

當聽到有人說︰「我嘅家人係我最優先要考慮嘅。」莫名的怒氣旋即湧上心頭！你最着緊的是你的家人，那麼其他人的家人又如何？

我們有家庭的，試問有誰個不着緊自己的家人？可惜這些年頭，卻活生生目睹無數家庭被迫支離破碎。本來是三代同堂樂也融融的，家庭成員突然天各一方；有原本好端端的長者，瞬間跟家人陰陽相隔，你聽見無數家庭在哭泣嗎？

也許我們要學懂認命，這是命運嘛，誰也不能改變，我倒不十分同意。倘若有些人的工種正是會影響無數家庭的，他們只要付出多一點愛心、同理心、多關懷、多相助，那麼肯定有更多家庭能免於苦難。

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筆者於過去二十年從事親子工作中，有幸曾接觸過無數的家庭，亦曾經盡過一點點綿力，給正值逆境中求存的家庭一些撫慰和給他們轉介專業人士進行輔導。

也許你會驚訝，當中跟子女關係弄得一團糟的家長，竟然不乏很會賺錢的成功人士，又或是身居要職的重要人物呢！這類人士於職場上呼風喚雨，但回到家卻偏偏敗於自己的子女手上，無計可施。

何以如此？或許是因為這類人士大多高傲、自大、固執。他們的子女則常見兩極，一是學足父母，態度更見囂張；另一種是恥於父母劣行而拒絕溝通。兩者都會把爸媽氣得七葷八素、灰頭土臉呢！

全文刊登《香港經濟日報》，原題是「將心比己」

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