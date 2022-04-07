  • 25°C
香港時間 : 2022407日 (週四) 17:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【守望相助】亂世下無數家庭被迫支離破碎　鄧藹霖︰給逆境求存家庭一些撫慰

親子 15:41 2022/04/07

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

鄧藹霖表示，只要付出多一點愛心，就能令更多家庭免於苦難。

當聽到有人說︰「我嘅家人係我最優先要考慮嘅。」莫名的怒氣旋即湧上心頭！你最着緊的是你的家人，那麼其他人的家人又如何？

我們有家庭的，試問有誰個不着緊自己的家人？可惜這些年頭，卻活生生目睹無數家庭被迫支離破碎。本來是三代同堂樂也融融的，家庭成員突然天各一方；有原本好端端的長者，瞬間跟家人陰陽相隔，你聽見無數家庭在哭泣嗎？

也許我們要學懂認命，這是命運嘛，誰也不能改變，我倒不十分同意。倘若有些人的工種正是會影響無數家庭的，他們只要付出多一點愛心、同理心、多關懷、多相助，那麼肯定有更多家庭能免於苦難。

最新影片︰

筆者於過去二十年從事親子工作中，有幸曾接觸過無數的家庭，亦曾經盡過一點點綿力，給正值逆境中求存的家庭一些撫慰和給他們轉介專業人士進行輔導。

也許你會驚訝，當中跟子女關係弄得一團糟的家長，竟然不乏很會賺錢的成功人士，又或是身居要職的重要人物呢！這類人士於職場上呼風喚雨，但回到家卻偏偏敗於自己的子女手上，無計可施。

何以如此？或許是因為這類人士大多高傲、自大、固執。他們的子女則常見兩極，一是學足父母，態度更見囂張；另一種是恥於父母劣行而拒絕溝通。兩者都會把爸媽氣得七葷八素、灰頭土臉呢！

全文刊登《香港經濟日報》，原題是「將心比己

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

撰文 : 鄧藹霖

相關文章

【好人好事】率藝人與深水埗明哥派飯予無家者 林盛斌：為社會做少少好事
19:21 2022/04/04
【好人好事】率藝人與深水埗明哥派飯予無家者 林盛斌：為社會做少少好事
【好人好事】探訪基層派發口罩玩具日用品　義工助孩子「提早暑假」留家抗疫
13:45 2022/03/18
【好人好事】探訪基層派發口罩玩具日用品　義工助孩子「提早暑假」留家抗疫
【好人好事】社企疫下全副武裝派飯　堅守為76歲基層伯伯送熱飯
11:40 2022/02/12
【好人好事】社企疫下全副武裝派飯　堅守為76歲基層伯伯送熱飯

你可能感興趣

【好人好事】率藝人與深水埗明哥派飯予無家者 林盛斌：為社會做少少好事
19:21 2022/04/04
【好人好事】率藝人與深水埗明哥派飯予無家者 林盛斌：為社會做少少好事
【好人好事】探訪基層派發口罩玩具日用品　義工助孩子「提早暑假」留家抗疫
13:45 2022/03/18
【好人好事】探訪基層派發口罩玩具日用品　義工助孩子「提早暑假」留家抗疫
【好人好事】社企疫下全副武裝派飯　堅守為76歲基層伯伯送熱飯
11:40 2022/02/12
【好人好事】社企疫下全副武裝派飯　堅守為76歲基層伯伯送熱飯
家庭關係 疫情 輔導 鄧藹霖

最高瀏覽

【消費券1萬】消費券派發在即商鋪加價20%　網民重溫加價商店名單
17:15 2022/04/06
【消費券1萬】消費券派發在即商鋪加價20%　網民重溫加價商店名單
【金宵大廈2】鄭子誠+于洋+曾展望獲讚演技好　網民：陰謀誠今年應該有獎吧！
11:22 2022/04/06
【金宵大廈2】鄭子誠+于洋+曾展望獲讚演技好　網民：陰謀誠今年應該有獎吧！
【大S離婚】徐熙媛離婚真正內情曝光　大S呻老婆唔易做結婚似坐監
11:43 2022/04/06
【大S離婚】徐熙媛離婚真正內情曝光　大S呻老婆唔易做結婚似坐監