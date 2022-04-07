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【網購騙案】警方一周共接21個網購詐騙專頁　4招識破虛假網頁

社會 14:55 2022/04/07

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（CyberDefender 守網者提供）

警方昨天（6日）表示，在過去一周，接獲的詐騙投訴共涉及21個專頁，數字創出新高，當中部分專頁在4月1日開設。

警方指，騙徒最怕專頁剛設立或剛付費賣廣告便被識破，因要花時間改頭換面，又浪費了廣告費，提醒市民要向反詐騙平台舉報可疑專頁，購物前在搜尋器或平台輸入專頁名稱、轉數快號碼等查證，騙徒便無所遁形。涉詐騙專頁包括優優品、百貨王、益隆百貨及爆買團購等。

警方呼籲看到心儀的貨品，建議先冷靜觀察數天，如期間賣方不斷催促付費、貼文開始出現「嬲嬲」，或平台出現有關專頁的「討論」，便更易辨識賣方是否可靠了。

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責任編輯：余思嵐

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