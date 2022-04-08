頭重乏力腳軟軟皆因濕重？ 春夏祛濕有法・對應湯水推介！

每逢春季，位處亞熱帶的香港總是春雨綿綿，即使不是下雨也潮濕得很！誇張得天花掛滿水珠，甚至床鋪也是濕濕𣲷𣲷，光是想想也令人全身乏力。在中醫角度裡，這種「外濕」屬於「六邪」之一，對應之下還有「內濕」，即是由例如飲食不當等各種原因，引起「脾」功能失常，使「濕」滯留體內所致。

濕重的徵狀



不少人濕重時都會感到乏力、頭昏腦脹、關節不靈活、下肢有腫脹感，感到整個人沉重難舒；也可能伴隨油脂分泌增多、大便稀爛等情況。加上時值春季，時冷時熱，「濕」也可能連同「寒」或「熱」一起發作。當有「寒濕」時，人便容易有怕冷、腸胃差、關節疼痛等問題；當有「濕熱」時，則會有發熱、頭痛、口臭便秘等情況。



祛濕要有好「脾」氣



要為身體排走濕氣，主要依靠「脾臟」。脾主運化，包括吸收營養傳送至五臟六腑，也負責運化水濕，配合肺及其他臟器，維持體內津液，從而排走多餘的「濕」氣。



春天要養好「脾」氣，日常飲食可多加注意，包括飲食定時，讓「脾臟」運作規律有致，也要均衡飲食，減少「脾臟」不必要負擔。減少進食海鮮等濕毒之物及寒涼之物，遇上陽光普照時也可偶爾小曬一會，多做適量運動，都有祛濕除濕之效。



對應體質，飲用合適祛濕湯水

透過日常食療祛濕，也是養生的上佳之法。在選擇祛濕湯水時，可因應自己的體質及濕重表現選擇，祛濕功效自然更佳。

1. 消暑健脾祛濕湯 / 茯苓祛濕湯



功效：強健脾臟・清熱祛濕

適合體質：脾虛濕重人士

消暑健脾祛濕湯成分包括赤小豆、生薏苡仁、蜜棗、扁豆（炒）、葛根、芡實、玉竹、陳皮；茯苓祛濕湯成分包括蜜棗、生薏苡仁、赤小豆、扁豆(炒)、粟米心、葛根、茯苓、陳皮。

2. 木棉花祛濕湯



功效：清熱祛濕

適合體質：濕重且四肢有腫脹感人士

成分包括赤小豆、白扁豆(炒)、木棉花、生薏苡仁、熟薏苡仁、川萆薢、蓮房、澤瀉、燈心花。

3. 雞骨草茅根祛濕湯



功效：清肝熱・祛濕

適合體質：因捱夜等原因導致肝火燥熱及濕重人士

成分包括雞骨草、茅根、竹蔗、蜜棗、生薏苡仁。

4. 扶正益氣固表茶



功效：疏風清熱、祛濕理氣

適合體質：表虛自汗及體虛易病人士

成分包括金銀花、黃芪、蘆根、白朮、桔梗、廣藿香、蒼朮、防風、甘草、製佛手、薄荷葉。

5. 龜板茯苓滋陰湯



功效：滋陰降火、祛濕涼血

適合體質：陰虛內熱，濕重脾虛人士

成分包括龜板、蜜棗、土茯苓、生地、生薏苡仁、北沙參、麥冬、茅根。



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