【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單

▲ 8款通過生物測試無毒牛奶名單

疫情持續，市民選擇食材更重視營養健康，而牛奶就是用來補充營養的飲品之一。水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）曾為市面上12款暢銷牛奶及牛奶飲品樣本進行檢測，挑選出8款通過三重檢測，屬品質卓越的無毒牛奶。

攝取過量類雌激素可致不育性早熟

世界衛生組織與聯合國表明，類雌激素可引發人體各種疾病並令內分泌失衡，如乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等一系列癌症，也可導致生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等情形出現。

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水中銀曾受TOPick委託，在2020年7月至8月期間，從本港超級市場選購了11個牛奶品牌，共12款牛奶及牛奶飲品樣本作魚胚胎毒性檢測。結果顯示10個樣本為綠魚（代表品質卓越），2個樣本為紅魚（代表有待改善），當中有樣本加入高達11種添加成分。

水中銀指出，孕婦、嬰兒、發育中的兒童及青少年是較易受內分泌干擾物（如類雌激素）影響的群體，建議消費者審慎選購通過生物檢測的「綠魚」安全產品。

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根據香港食物安全中心的牛奶分類指引，牛奶可按成分，分為三大類：

奶類（milk）：牛奶，包括忌廉及離脂奶，不包括奶粉、煉奶、再造奶、水牛奶或山羊奶。

奶類飲品（milk beverage）：指將流質奶脂與從奶類衍生的其他固體合成的飲品，不論其中有無食物添加劑或其他物質。

再造奶（reconstituted milk）：指將奶類的成分，即奶脂及從奶類衍生的其他固體（不包括其他物質），與水混合而成的產品。現時香港主要出售奶類和奶類飲品，只有少數再造奶。

是次測試樣本分類主要按添加成分，分為兩類：即牛奶（milk drink，牛奶為唯一成分）及牛奶飲品（milk drink / milk beverage，除牛奶外有其他成分，包括調製奶或再造奶）。

所有樣本通過類雌激素檢測

水中銀首席執行官杜偉指出，牛奶樣本檢測分別用了斑馬魚胚胎及轉基因鯖鱂魚胚胎作急性及慢性毒物測試。斑馬魚和人類致病相關基因擁有高達84%的相似度，對斑馬魚胚胎有毒的物質，對人類也構成高度健康風險。

團隊於顯微鏡下，觀察到斑馬魚胚胎在接觸牛奶樣本中的急性有毒物質後，出現發育異常，包括血液凝結、心臟水腫，嚴重情況下測試的魚胚胎直接死亡。

另外，於轉基因鯖鱂魚胚胎慢性毒物測試中，所有樣本均通過檢測（包括紅魚產品），當中10個樣本均未驗出類雌激素，2個樣本檢測到微量類雌激素，但其含量符合水中銀參考世界衛生組織（WHO/FAO）安全指引評估對人體健康風險所自訂的安全水平。

不要選擇有太多添加劑的牛奶飲品

究竟如何揀選較安全的牛奶產品呢？水中銀指出，牛奶比含添加成份的牛奶飲品較安全。水中銀在2017年曾檢測市面29個牛奶品牌，共68款牛奶及牛奶飲品樣本，結果有12款牛奶未能通過急性毒物測試，其中有牛奶飲品含多達13種添加劑。

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營養師李杏榆女士曾受訪稱，牛奶中的添加成分會降低其營養價值。當牛奶飲品中的添加劑數目增加，奶含量亦會相應減少，人體所能攝取的營養如蛋白質及脂溶維他命亦會隨之降低。

水中銀首席技術官兼歐盟及英國註冊毒理學家陳雪平亦曾表示，盡量不要選擇有太多添加劑的牛奶飲品，雖然所有添加劑均附合標準，但混在一起可能會放大效應，增加毒素量。

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責任編輯：羅嘉欣