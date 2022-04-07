  • 28°C
香港時間 : 2022408日 (週五) 15:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【換身份證】入境處更新換證時間表　多個年份最遲7月23日須換證

社會 19:19 2022/04/07

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

入境處更新換證時間。

入境事務處今日（7日）公布，各智能身份證換領中心早前因疫情而暫停服務後，已於4月1日起重新開放，並將於明日（8日）起全面恢復服務。為有序地安排受影響人士辦理換證手續，保安局局長已發出修訂命令，就1954年或之前、1983年至1984年及1987年至2000年出生的香港居民的換證時間表，作出調整。

最新申請限期：

換領身份證計劃。(資料圖片)

入境處發言人指，因應疫情及換證計劃的進度，修訂命令除延長1983年至1984年及1987年至1988年出生的香港居民申領新身份證的限期，更調整了1954年或之前及1989年至2000年出生的香港居民的換證時間表。已獲邀更換智能身份證的市民毋需急於在恢復服務初期到換證中心換證，他們可在經修訂的申請限期內預約辦理換證手續。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【復活節活動】海洋公園推出3個免費遙距課程予2至8歲小朋友　參加者有機會獲「探索號 R」門票
14:10 2022/04/07
【復活節活動】海洋公園推出3個免費遙距課程予2至8歲小朋友　參加者有機會獲「探索號 R」門票
【全民快測】公務員事務局呼籲政府僱員明天起一連3天做快測
14:41 2022/04/07
【全民快測】公務員事務局呼籲政府僱員明天起一連3天做快測
【網購騙案】警方一周共接21個網購詐騙專頁　4招識破虛假網頁
14:55 2022/04/07
【網購騙案】警方一周共接21個網購詐騙專頁　4招識破虛假網頁

你可能感興趣

【復活節活動】海洋公園推出3個免費遙距課程予2至8歲小朋友　參加者有機會獲「探索號 R」門票
14:10 2022/04/07
【復活節活動】海洋公園推出3個免費遙距課程予2至8歲小朋友　參加者有機會獲「探索號 R」門票
【全民快測】公務員事務局呼籲政府僱員明天起一連3天做快測
14:41 2022/04/07
【全民快測】公務員事務局呼籲政府僱員明天起一連3天做快測
【網購騙案】警方一周共接21個網購詐騙專頁　4招識破虛假網頁
14:55 2022/04/07
【網購騙案】警方一周共接21個網購詐騙專頁　4招識破虛假網頁
疫情 入境處 保安局 香港

最高瀏覽

【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課
16:04 2022/04/07
【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
16:55 2022/04/07
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單
15:14 2022/04/07
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單