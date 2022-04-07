【換身份證】入境處更新換證時間表　多個年份最遲7月23日須換證

▲ 入境處更新換證時間。

入境事務處今日（7日）公布，各智能身份證換領中心早前因疫情而暫停服務後，已於4月1日起重新開放，並將於明日（8日）起全面恢復服務。為有序地安排受影響人士辦理換證手續，保安局局長已發出修訂命令，就1954年或之前、1983年至1984年及1987年至2000年出生的香港居民的換證時間表，作出調整。

最新申請限期：

▲ 換領身份證計劃。(資料圖片)

入境處發言人指，因應疫情及換證計劃的進度，修訂命令除延長1983年至1984年及1987年至1988年出生的香港居民申領新身份證的限期，更調整了1954年或之前及1989年至2000年出生的香港居民的換證時間表。已獲邀更換智能身份證的市民毋需急於在恢復服務初期到換證中心換證，他們可在經修訂的申請限期內預約辦理換證手續。

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責任編輯：李榮忠