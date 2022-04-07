【TOPick專訪】疫下孕婦多險阻　立法會議員楊永杰道盡太太佗B辛酸事

▲ 楊永杰和太太。（楊永杰供圖）

受困疫境兩年，普通人已現疲態，而身懷六甲的準媽媽更是不易。升級做爸爸的新任立法會議員楊永杰，太太預產期在上周四（3月31日），不過，BB當日沒有如約而至，有機會要改剖腹產。因為疫情，太太孕中承受不少額外的「挑戰」，楊永杰接受TOPick專訪時，道出太太在疫境下由懷孕到生產的不易和無奈。

疫下懷孕，除了日常防護要比常人更嚴謹，面對的問題亦較普通人多，比如說，打不打疫苗？楊永杰說，在孕婦應否接種疫苗方面，政府立場反復，初期稱孕婦不適宜接種，後來又說胎兒穩定，約30幾周可接種，而太太則是懷孕38周接種第一針科興。至於第二針能不能打，不同醫生亦有不同說法。

「有醫生說沒問題，照打；但平時檢查那個醫生卻說不要打，擔心打完會發燒，到時生產有危險。」

沒有統一答案，令他們不敢貿然接種，楊永杰希望政府提供更加清晰的意見指引，強調不是孕婦不想打，而是有時情況特殊，加上指引不清晰而有很多顧慮。

不能外出缺乏運動量 BB體型偏大隻

隨著第五波疫情大爆發，楊永杰說，太太為保護自己和腹中BB，基本上農曆新年後便沒有外出，只能在家做深蹲或孕婦瑜伽。他認為，日日困在家對太太身心健康都不太理想，而BB未有在預產期出世，楊永杰自己覺得，多少與太太不能外出、缺乏運動量有關，「BB的體型都偏大隻，太太希望順產，認為對BB健康好些，但現在有機會要開刀。」

▲ 楊永杰和太太。（楊永杰供圖）

計劃之外的，是連醫院都要臨時更換。楊永杰說，原本太太打算到伊利沙伯醫院生產，怎料醫院在3月初轉為專門接受新冠病毒患者的定點醫院，因此只好臨時改到私家醫院分娩。

無奈分開食分房瞓 太太抽筋嗌救命無人幫

而讓楊永杰最感內疚的，是自己作為地區直選立法會議員，要日日落區做高危工作，「為確診者送物資，又要見街坊，自己兩位同事相繼中招，都不知道自己哪一天會中。」為了保護太太，夫妻由2月開始，已無奈要分房睡、分開吃，在家全程戴口罩，平時主要靠電話溝通為主。

「都幾慘！有一次最大鑊是，太太晚上突然抽筋嗌救命，但分房睡我又聽不見，她打電話，我又調了震機，哎……真係死罪啦，嗰刻！」

楊永杰說起此事時仍難掩內疚之情。他說，作為前線人員，一早準備好中招，亦都不擔心自己中，「如果真的中招，可以自己找地方隔離，我最怕是，在連快測都測不到的階段，傳染給太太。」

讓楊永杰歉疚的，不止這一件。明知太太臨盆在即，楊永杰未能時刻陪在身邊，適逢上周政府籌備派發防疫包，楊永杰亦號召義工相助，他認為，自己動員義工幫手時，自己更要帶頭去做才合理，即使太太即將臨盆，亦未敢以此為理由。「不可以叫人做自己不去做，如果返寫字樓工，可能可以請一星期假陪太太，但我們（立法會議員）不可以，尤其現在是全世界打緊仗的時候，沒可能話唔返了，在屋企陪老婆睇住，所以我自己都好內疚，多謝太太體諒。」

八旬婆婆中招都想幫人 楊：我哋邊敢偷懶

雖然太太不容易，但楊永杰覺得，疫境之下，有其他家庭更無奈，「我尚算好運未中招，如果有孕婦不幸在2月份中招，真的是叫天不應，叫地不聞，打政府熱線沒人理，急症沒人理，只能自救，但藥房連藥都買唔到，孕婦用藥方面和常人又不同。」

▲ 家住竹園邨的歐陽婆婆自己染疫時仍關心著其他長者，讓楊永杰好感動。（楊永杰facebook圖片）

讓楊永杰堅持落區支援街坊的，不止於作為議員的使命感。楊永杰說，一位確診後康復婆婆——歐陽烈泰的說話，讓他覺得自己要堅守前線。楊永杰說，獨居的歐陽婆婆雖已經86歲，尚算精靈，但她說，即使自己頭腦清晰、行動方便都研究了很久才學會自己做快速測試，要靠其他義工送物資，但歐陽婆婆中招時想的不是自己，而是擔心其他老人家沒支援。

「她叫我們要多關心、支援老人家，甚至說如果有需要，可以幫忙做義工，聽到這些，好感動！年逾八旬的婆婆中了招都想著繼續幫其他人，我哋邊敢偷懶呀！」

劏房家庭處境艱難 冀政府增支援

而近月在地區奔走時，楊永杰發現，需要支援的，還有基層家庭，特別是劏房戶，「基本上只要隨便一個中，成個劏房的人都會中。」楊永杰說，有個住在劏房、獨力撫養3個年幼子女的單親媽媽在2月時中招，但因為未能及時入住隔離中心，小朋友也接連被傳染。這位媽媽本身做零售，但疫情之下，既要面對開工不足，亦要照顧未能上學的子女，十分艱難，甚至要找人借錢交租。「雖然政府說有百分百擔保貸款，但在疫情下，真的不足夠！」楊永杰感慨道，如果香港能早日抗疫成功，就不會令這麼多人那麼困難，希望政府多作支援。



▲ 楊永杰認為，自己作為立法會議員，更要堅守前線，幫助有需要市民。（楊永杰facebook圖片）

▲ 楊永杰派防疫物資給街坊。（楊永杰facebook圖片）

▲ 楊永杰和義工協助政府送防疫包。（楊永杰facebook圖片）

▲ 第五波疫情爆發後，楊永杰幾乎日日落區。（楊永杰facebook圖片）

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記者：林曉君