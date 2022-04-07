【逆境創業】90後女生不甘被嘲愛上健身減肥　為儲錢開舖住劏房︰我非靠性感收生

▲ 90後Zoe因減肥愛上健身，為儲錢開舖住劏房。

哪個女生不愛美？今年29歲的李芷慧（Zoe）是典型的香港女生，因為肥胖令性格自卑，用盡千方百計去減肥，最終情投健身之路。及後更當上健身教練及老闆，為了能盡快搬大舖，試過屈在公司儲物室中生活3年來儲錢；又試過被網民嘲諷她賣弄身材、靠樣搵食，她就趁疫情健身室停業期間不斷進修去證明自己實力。

「人生就像茶葉蛋，有裂痕才入味。」－－她每刻也督促自己，要刻苦耐勞才能撑過去，更珍惜每一分收穫。

▲ 李芷慧（Zoe）因減肥愛上了健身，3年多前更開設了健身室Zomate Fitness。（受訪者提供圖片

自小性格偏向男仔頭的Zoe，可能因着父親是中學電腦教師的關係，對理科特別擅長，中學A Level時純數及物理科更獲得2A佳績，並挾着全校理科第一名的成績畢業。

當時我是肥妹仔一名，約5呎3吋高就有130磅，雖然未至於癡肥，但貌似個泡芙人般肥嘟嘟，經常被同學取笑，在自卑感作祟下，惟有努力讀書去肯定自己。

然而，成績彪炳的Zoe因為未找到興趣，選擇了與自己擅長科目完全無關的浸大傳理系就讀。

「當時父母很激氣，爸爸一直希望我能學好programming，或揀些與理科有關的，好彩最後亦放手讓我選擇。」不過半年後，她發現自己原來非讀傳理系的材料，就以賠償獎學金的形式退學，轉到理大修讀社會工作系。

棄社工全職教健身

在讀大學期間，她同時亦積極減肥，基本上除抽脂外，她試勻所有方法，如節食、食減肥藥、排油丸等無效，磅數最終也反彈。偏偏唯獨健身最持久，更讓她慢慢愛上這運動，甚至去考牌當上健身教練，畢業後決定全職教健身。

「兜兜轉轉決定讀社工，是覺得這工作十分有意義，希望能以幫助別人為職業。但我能夠減肥成功，走出被人嘲笑的陰霾重拾自信，全靠健身的幫忙。如果我能以教練的身份去幫助其他想減肥女生，以自己的故事去鼓勵她們，何樂而不為？」

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她笑言在讀社工時學到的知識技能，其實能在教健身中應用出來。

記得曾有位患有暴食症的學生，情緒失控時會亂食嘢，再以狂飲水這報復式方法將食物嘔出來。她非常沒自信，但就很信任我這位教練，願意和我分享她的經歷及困難，我再教她以正確的方法去回復健康的人生。

獲學生投資創業

這些亦師亦友的真摯關係，亦讓Zoe獲得學生的信任，願意投資給她創業，開設自己的健身室。她亦開始以自己作為生招牌，出post及拍片放社交平台宣傳店舖，很快就吸引逾5萬追隨者，但同時亦招徠一班網民嘲諷她「賣弄身材、靠樣搵食」。

試過有人留言說我樣衰、黐脷筋、哨牙，雖然會唔開心，但樣貌都只是主觀，最令我介意是質疑我的專業，會覺得我是靠性感來收生。

為了不再被人瞧不起，她決定邊打工邊進修，完成中大運動科學的碩士課程，並考取美國生酮專家Dr. Eric Berg的生酮教練資格，證明自己的實力。

▲ 明年Zoe會與大學認識的男友拉埋天窗，她指男友平時主要陪食為主，最愛儲肥她。（受訪者提供圖片）

而疫情期間健身室一度停業，大大影響生意，Zoe就立即想辦法轉型。

「很多學生無法來健身室做運動，令體重上升，而我近年有研究生酮飲食方法，就決定透過綫上諮詢及餐單等遙距課程幫她們減肥，嘗試生意新機遇。」

這網上服務甫推出就大受學生支持，不過最令她欣慰的，反而是9成來幫襯的都是女生。

「其實健身的市場很大，由女仔影響女仔的感染力就更加大。很多女性以為健身只是男士專利，潛意識不肯踏出這一步，但我的健身室主打的就是『為女性而設』。這裏除了一位男教練外，清一色是女教練，希望女士們能以更信任及放鬆的態度去做運動。」

▲ 她曾經住在舊舖狹小的儲物室3年，將省下的錢用作搬舖的資金。（受訪者提供圖片）

為儲錢寧住劏房

Zoe的健身室開業3年多，去年亦由油麻地的細舖搬到去佐敦大舖，原來她自創業時就一直想物色個較大的舖位，奈何初期資金有限。現新舖就投資了逾百萬，為了儲錢，她更索性屈就在舊舖的「劏房」儲物室內生活長達3年。

那狹小的空間只夠容納一張按摩床，更擺滿雜物。她就以床作書枱，上完堂後便將自拍自演的教學片段剪輯放上YouTube，想盡辦法節省開支。「我家住天水圍，每日來回既花時間又花錢，而且附近租樓又貴。恰巧健身室有淋浴間及小廚房，餐餐自己煮，健康之餘又省下了不少費用，約$30就可過一天。」

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30歲前就能達到夢想，是不少年輕人夢寐以求的事；但Zoe笑言，她現在最想達到目標並非在於自己。

人生就像茶葉蛋，有裂痕才入味。那段被嘲諷的辛酸日子，讓我學會更刻苦耐勞、更珍惜現時每一分收穫。其實做到自己喜歡的事，我已經很滿足，最重要是能做到榜樣鼓勵身邊人。我現在最希望是跟我共事的一班教練，也能在工作上找到使命感及成功感--就是能以身作則影響學生，教她們以正確的飲食及健身方法去保持健康，才能活得開心。

記者：黃依情