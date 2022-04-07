【山現蛇蹤】芙蓉山引水道遊人發現蟒蛇　頭部嚴重受傷由蛇王檢走

▲ 芙蓉山引水道發現一條受傷蟒蛇。（曾秋文攝）

荃灣芙蓉山引水道發現一條受傷蟒蛇，今日（7日）中午12時許，有行山人發現一條頭部受傷之蟒蛇在芙蓉山引水道內不斷蠕動，於是報警。警員稍後與蛇王到場，並由警員協助爬下引水道，把受傷之蟒蛇捉走。

據蛇王李表示，受傷之蟒蛇為「緬甸蟒」約長3米，頭部嚴重受傷，不排除被人蓄意砸傷頭部或被野豬及流浪狗咬傷，蟒蛇其中一隻眼相信已失明，並估計已受傷一段日子，稍後會被送往嘉道理農場接受檢驗及醫治。

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記者：曾秋文