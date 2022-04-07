【特首選舉】李家超競選辦擬設於灣仔中環廣場　消息：譚耀宗、譚志源出任競選辦正副主任

▲ 全國人大常委譚耀宗今早抵達中環廣場，向在場記者表示會提名李家超，他亦將協助其選舉工程，以及向其他選委推介對方。（陳靜儀攝）

消息指，全國人大常委、「香港再出發大聯盟」秘書長譚耀宗，出任李家超的競選辦公室主任。譚耀宗今日表示，會協助李家超參選及提名事宜等工作，但拒絕透露自己在競選辦擔當的角色。

消息人士亦透露，政務及內地事務局前局長譚志源，將會擔任競選辦副主任一職。譚志源回應查詢時表示：「我全力支持李家超先生參選下任行政長官，亦樂意盡己所能協助其相關工作。」

據了解，正等待中央批准辭職的李家超，其競選工程已獲建制陣營不同勢力支持，包括梁營、林鄭支持者和多個政黨，當中主力是「香港再出發大聯盟」，由擔任秘書長的譚耀宗統領。

另外，被視為「梁營」的齊心基金會執董、網媒「港人講地」社長張瑞蓮，以及曾任鳳凰衛視新聞副總監的選委黃芷淵，兩人現正協助李家超的公關宣傳。

譚耀宗與李家超今日早上8時，先後抵達灣仔中環廣場。譚耀宗見記者時承認，今日是與李家超討論日後選舉工程，又表明會協助對方競選。他又透露，李家超的競選辦公室，初步計劃設於這幢大廈。

譚耀宗又大讚李家超，形容對方是「非常合適的人選」，認為李家超愛國愛港、獲中央信任，而且有能力及有承擔。他表示，希望經過這段時間，協助進行宣傳推介工作，希望有更多人和選委支持他。

對於今屆特首選舉可能只得一人參選，譚耀宗表示，行政長官需要經過選舉產生，強調無論有幾多名候選人，亦需要投票、過半數才能當選，形容即使今屆只得一名候選人，並不會影響認受性。

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責任編輯：胡偉明