  • 25°C
香港時間 : 2022407日 (週四) 17:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特首選舉】李家超競選辦擬設於灣仔中環廣場　消息：譚耀宗、譚志源出任競選辦正副主任

政治 15:55 2022/04/07

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

全國人大常委譚耀宗今早抵達中環廣場，向在場記者表示會提名李家超，他亦將協助其選舉工程，以及向其他選委推介對方。（陳靜儀攝）

消息指，全國人大常委、「香港再出發大聯盟」秘書長譚耀宗，出任李家超的競選辦公室主任。譚耀宗今日表示，會協助李家超參選及提名事宜等工作，但拒絕透露自己在競選辦擔當的角色。

消息人士亦透露，政務及內地事務局前局長譚志源，將會擔任競選辦副主任一職。譚志源回應查詢時表示：「我全力支持李家超先生參選下任行政長官，亦樂意盡己所能協助其相關工作。」

據了解，正等待中央批准辭職的李家超，其競選工程已獲建制陣營不同勢力支持，包括梁營、林鄭支持者和多個政黨，當中主力是「香港再出發大聯盟」，由擔任秘書長的譚耀宗統領。

另外，被視為「梁營」的齊心基金會執董、網媒「港人講地」社長張瑞蓮，以及曾任鳳凰衛視新聞副總監的選委黃芷淵，兩人現正協助李家超的公關宣傳。

譚耀宗與李家超今日早上8時，先後抵達灣仔中環廣場。譚耀宗見記者時承認，今日是與李家超討論日後選舉工程，又表明會協助對方競選。他又透露，李家超的競選辦公室，初步計劃設於這幢大廈。

譚耀宗又大讚李家超，形容對方是「非常合適的人選」，認為李家超愛國愛港、獲中央信任，而且有能力及有承擔。他表示，希望經過這段時間，協助進行宣傳推介工作，希望有更多人和選委支持他。

對於今屆特首選舉可能只得一人參選，譚耀宗表示，行政長官需要經過選舉產生，強調無論有幾多名候選人，亦需要投票、過半數才能當選，形容即使今屆只得一名候選人，並不會影響認受性。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【李家超參選特首】李家超：如辭職獲中央批准　準備參選行政長官選舉
17:39 2022/04/06
【李家超參選特首】李家超：如辭職獲中央批准　準備參選行政長官選舉
李家超今早到灣仔一商廈　梁營齊心基金張瑞蓮相伴
今日 10:25
李家超今早到灣仔一商廈　梁營齊心基金張瑞蓮相伴
【李家超辭職】林鄭：目前未有政務司司長署任安排　與免職事宜一併交由中央考慮
今日 13:07
【李家超辭職】林鄭：目前未有政務司司長署任安排　與免職事宜一併交由中央考慮

你可能感興趣

【李家超參選特首】李家超：如辭職獲中央批准　準備參選行政長官選舉
17:39 2022/04/06
【李家超參選特首】李家超：如辭職獲中央批准　準備參選行政長官選舉
李家超今早到灣仔一商廈　梁營齊心基金張瑞蓮相伴
今日 10:25
李家超今早到灣仔一商廈　梁營齊心基金張瑞蓮相伴
【李家超辭職】林鄭：目前未有政務司司長署任安排　與免職事宜一併交由中央考慮
今日 13:07
【李家超辭職】林鄭：目前未有政務司司長署任安排　與免職事宜一併交由中央考慮
香港再出發大聯盟 灣仔 特首選舉 人大常委 李家超 政治

最高瀏覽

【消費券1萬】消費券派發在即商鋪加價20%　網民重溫加價商店名單
17:15 2022/04/06
【消費券1萬】消費券派發在即商鋪加價20%　網民重溫加價商店名單
【金宵大廈2】鄭子誠+于洋+曾展望獲讚演技好　網民：陰謀誠今年應該有獎吧！
11:22 2022/04/06
【金宵大廈2】鄭子誠+于洋+曾展望獲讚演技好　網民：陰謀誠今年應該有獎吧！
【大S離婚】徐熙媛離婚真正內情曝光　大S呻老婆唔易做結婚似坐監
11:43 2022/04/06
【大S離婚】徐熙媛離婚真正內情曝光　大S呻老婆唔易做結婚似坐監