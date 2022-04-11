【長新冠】逾9成人服用中大配方無現「長新冠」　中大招募確診者參與研究

▲ 中大醫學院一項研究發現，逾9成患者服用中大研方的SIM01配方後一個月，一年內沒有長新冠症狀。(中大提供圖片）

不少染疫者因出現「長新冠」而影響生活，中大醫學院研發微生態配方 （SIM01），透過加強患者腸道健康以改善徵狀，最新研究發現逾9成患者連續4周服用微生態配方後，一年內沒有任何症狀，正招募更多患者進行臨床研究，以確認有關方法是否有助染疫者康復。



新冠康復者出現的「長新冠」症狀包括疲倦、記憶力差、脫髮、焦慮和睡眠困難。中大最新一項前期研究發現，在36名確診者中，有94%人服用SIM01配方連續4星期後，一年內均無任何「長新冠」症狀，而腸道微生態多樣性亦顯著增加，研究希望可進一步了解改變腸道微生態可否減少症狀。

中大醫學院院長陳家亮表示，有關研究除了揭示腸道微生態與「長新冠」的關係，亦證實了可透過檢測患者的糞便樣本得知患者是否會有「長新冠」，為社會提供了預測、診斷及治療方案。

他表示，SIM01配方是利用大數據及臨床科研所研發的微生態平衡配方，並非藥物，2歲以上人士均適合服用，沒有任何副作用。而現時仍未有沒有顯著有效的方法改善「長新冠」，而一般坊間可買的益生菌亦未必有效，呼籲市民盡快接種疫苗減少重症及出現「長新冠」的風險。

中大正招募約300名18歲以上新冠康復者，參加為期兩年的大型臨床研究，以隨機抽樣的方式，分別服用配方或維他命6個月，並每3個月到醫院覆診一次，以進一步了解有關配方能否有效減低出現「長新冠」情況。



參加者要求：

1. 參加者需為18歲或以上並曾透過核酸（PCR）測試或快速抗原測試（RAT）被確診新冠肺炎

2. 具正常智力及提供知情同意的能力

3. 能以中文或英文溝通

4. 非長期臥床並能到訪醫院覆診

5. 開始參與研究兩年內暫未有離開香港計劃

6. 能自願提供知情同意



參加辦法：

1. 直接click 入連結填妥網上問卷：【按此】

2. 以Whatsapp 聯絡電話號碼5641 7082登記

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記者：郭詩詩