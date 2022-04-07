【腸道疾病】腸躁症易腹瀉又便秘 戒8種食物有助減輕發病率

▲ 腸躁症易腹瀉又便秘，戒8種食物有助減輕發病率。

都市人生活壓力大，甚至不良習慣都容易導致慢性疾病產生，尤其不良飲食習慣令不少人年紀輕輕就伴隨腸胃疾病。台灣營養師程涵宇日前在個人專頁發文，指出腸胃疾病「腸躁症」會在平均每5人中就有1人患上，當中9成會在50歲前發病，甚至醫師自己也曾在24歲時就患有此症。她在文中歸納「腸躁症」常見症狀，以供大家參考排查。

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肚痛：常出現在下腹部或整個腹部；排便後會減輕疼痛。

腹瀉：1/3腸躁症患者有此症狀；糞便也可能含有粘液。

便秘：1/2患者有此症狀；也常有排便排不乾淨的感覺。

腹瀉＋便秘：約2成患者會出現混合或交替的便秘和腹瀉，排便習慣不穩定。

脹氣：最煩人的症狀之一

食物不耐：包括產氣食物、乳糖和麩質。

疲勞：逾半患者有此感受

失眠：腸躁症患者比一般人更易疲勞，睡眠也更少。疲勞和睡眠質量差也與更嚴重的胃腸道症狀有關。

焦慮憂鬱：腸躁症與焦慮憂鬱情緒互相影響，惡性循環。

8類須避免食物

程醫師又例舉8類容易激起「腸躁症」反應的食物，提醒大家在日常生活中避免進食，從而減輕症狀。

1. 咖啡因

原因：對腸道有刺激作用，會導致排便甚至腹瀉。

腸道期刊研究發現，29%受訪者喝下第一口咖啡後，20分鐘內就會收到排便的訊號。含有咖啡因的咖啡可能是腸躁症患者的誘因。

2. 啤酒

原因：與身體代謝酒精的方式有關。同時酒精通常含有麩質，而葡萄酒和風味啤酒可能含有大量糖，影響消化。

建議選擇無麩質啤酒，或不含人工甜味劑或添加糖的酒類。

3. 含糖飲料

原因：小腸不容易吸收，食用後可能會導致脹氣和胃痛。

例如高果糖玉米糖漿之類的高腹敏（FODMAPS）食物

4. 蘋果、芒果、櫻桃、成熟香蕉等

同樣屬於高腹敏（FODMAPS）食物

可以吃低腹敏（FODMAPS）食物，例如：

哈密瓜、木瓜、火龍果、藍莓、葡萄、奇異果、柑橘、鳳梨

5. 甜味劑

原因：糖醇可能導致症狀加劇，造成消化不適、脹氣等。

例如：山梨糖醇、甘露醇；常使用在口香糖、減肥飲料等，建議購買這類產品時看清營養標籤。

6. 青花菜

原因：腸道在分解這些食物時會引起脹氣，是常見的產氣食物

7. 麵包

高腹敏（FODMAPS）食物，可能造成腸胃敏感不適。

8. 豆類

部分人對豆類食物較敏感，會有產氣、腹脹症狀，因此需要避免。

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最後，程醫師表示若懷疑自己患有腸躁症，最好還是前往腸胃專科就醫檢查，或平日紀錄會造成自己腸胃不適的飲食習慣，方便查找原因。而除了避免進食加劇病徵的食物，平日注重減壓、運動、多飲水及補充益生菌，都會有助減輕症狀。

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責任編輯：羅嘉欣