【非禮印傭】康文署經理涉非禮印傭13次判囚36周　裁判官斥被告咎由自取

▲ 被告巴廷明涉非禮印傭被判囚36周，申保釋被拒，即時服刑。資料圖片

56歲康文署高級康樂事務經理涉於3個月內多次強吻及撫摸25歲印傭，早前經審訊後被裁定13項非禮罪罪成，今（7日）於西九龍裁判法院被判監36星期。裁判官判刑時指，被告明知案件或令其退休金受影響下犯案，顯然是咎由自取。裁判官指事主隻身來港工作，被告卻乘事主在港無親無故，於數月內13次非禮事主，需判處即時監禁。

被告巴廷明(56歲)，案發時為康文署高級康樂事務經理（園藝），被控13項非禮罪。控罪指，被告於2021年3月11日至6月25日，共13次在元朗白沙村一村屋猥褻侵犯女子X。案件經審訊後，被告被裁定全部罪名成立。

裁判官判刑時指，參考被告的背景資料及其親友的求情信後，認同被告工作盡忠職守。但被告明知案件或令其退休金受影響下犯案，顯然是咎由自取。

裁判官續指，被告每次非禮均不涉及事主X的敏感私處如下體等位置，犯案時間涉數分鐘。惟案件涉及違反誠信，裁判官指事主X隻身來港工作，被告卻乘X在港無親無故，於數月內13次非禮X，需判處即時監禁。裁判官考慮到案件性質嚴重，每項控罪以12星期為判刑起點，就13項控罪共判監36星期。代表律師申請保釋候上訴被拒，被告即時服刑。

案情指，被告於2021年3月11日駕車載X前往領取身分證，其間曾吻X的手及右面。隨後被告再接X回家時再摸其腹部及吻其臉。翌日晚上被告於家中撫摸X的大腿，及將她凌空抱起。同月24日，被告於家中抱着X。被告再於4月10日吻X，翌日早上X於浴室內放下手機，手機拍下的片段顯示被告用左手抱着她的右邊肩膊，用右手摸X的下巴，再吻X的面及嘴唇。X其後將影片交予中介公司，經商討後被告向X支付3,000元及承諾不再重犯。

及至6月14日，被告按摩X的肩膊及吻其臉，被告於翌日重蹈覆轍。同月21日早上，被告於浴室強吻X臉部及耳邊，事發經過被X以手機拍下。兩天後被告撫摸X腹部及嘗試脫去其上衣，遭X拒絕後再吻X面頰。同月25日，被告抱起X及吻其頸部，X遂報警求助。

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記者：梁錦麟