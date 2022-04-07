【ERROR成員】193疫市下合資200萬開主題Cafe　「市民郭先生」幽默自稱：呃錢最在行

▲ 193疫市下合資200萬開主題Cafe，預計一年回本開分店：「呃錢最在行！」

ERROR成員193（郭嘉駿）今日（4月7日）以「市民郭先生」的身份，與3位相識多年的生意拍檔現身土瓜灣，為將本周日（4月10日）正式開業的「Tanuki Coffee」作開幕準備。

「市民郭先生」在現場接受TOPick訪問透露，是次合資超過200萬元，除咖啡和食品還會推出限量精品「呃錢」，更笑言希望一眾「3嫂」能維持「10分鐘立食概念」，讓延期開張的店舖能夠成功於一年內回本。

▲ （黃建輝攝）

合資逾200萬元

自稱是「市民郭先生」的193戴上Cafe的吉祥物、日本狸貓Tanuki的面具，與三位拍檔S.Ho、Adam及Ringo接受訪問，四人在中學時期於籃球隊內相識，約4年前開始策劃合作開設精品Cafe，是次合資超過200萬元。

對外觀有要求的郭先生透露因為想盡量採用本土的物料和設計，所以裝修方面比預期超支不少，開店前除參考本地Cafe，郭先生與拍檔S.HO過去到日本、韓國旅行時亦會到當地的Cafe偷師。

「市民郭先生」介紹說：「在日韓見到的Cafe都有自己特色，但在香港的Cafe風格比較單一，大多都是水泥、木材、白色作裝修，可以稱之為工業風或者日式風，但說到底其實是窮，我們本來想過以這種手法『呃錢』，但還是想要特別點的東西，所以有了Tanuki Coffee的概念。」

▲ （黃建輝攝）

郭先生的拍檔S.Ho跟他一樣喜歡飲咖啡、到Cafe打卡，Adam有多年飲食行業的經驗，而Ringo更是香港咖啡大賽的評判之一，希望Cafe走打卡加上精品咖啡路線。

至於店舖選址土瓜灣加上店面新式簡約的設計風格，是為了有新舊融合的感覺。

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3D打造狸貓公仔

由於Cafe位處的商場想打造日式飲食街，為貼合日式主題，於是決定採用日本獨有品種的狸貓Tanuki作為店舖的吉祥物，貍貓在日本有幸福的意思，而黃色則是郭先生一直以來很喜歡、覺得搶眼的顏色，希望為店舖用上這個代表顏色讓客人印象深刻。

店內各處設有3D打造的鮮黃色狸貓公仔，每隻成本高達4位數字，店內全部加起來索價超過5位數，而且狸貓公仔非常脆弱，在運送過程已經有兩隻損毀，郭先生笑言特地把公仔掛到天花板以避免碰撞，而放在店面的狸貓公仔如果受到破壞，會向客人索賠每隻19300元。

▲ 3D打造的鮮黃色狸貓公仔。（instagram圖片）

戲言要呃錢

被問到是否投資了「全副身家」，市民郭先生揚言：「我不知道其他人，但我就不是，因為郭先生有多瓣生意，所以比較富有，但這次真的比想像中投資得多，本身只打算投資少少當興趣，現在要全力做好這件事。」

預計2月開店，但因為裝修及運輸問題需要延期兩個月開能開幕，合伙人透露舖面從12月開始起租，薪金連租金已經虧蝕了近30萬元，但眾人有信心在這個疫情稍為緩和的時間有足夠客源，預計在一年內能夠回本。更希望之後繼續以狸貓換上不同的場景作主題開設更多分店。

郭先生指自己「呃錢」最在行，店舖將會推出一系列的周邊精品，頭炮就有四子身上的限量紀念Tee，過後會有恆常的精品包括Tote bag、杯等等。

他又指自己參考了193在衛詩雅訪問中的想法：「他說牛油果加蛋最呃錢，我們連牛油果也沒有，換上再Cheap一點的洋蔥代替，而這份招牌Egg Drop是為了顧及陪另一半前來的『前夫』，希望他們也有飽肚的選項。」

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研發菜式限量發售

另外，講到店舖首個研發的菜式、招牌甜品Brown Cheese Croffle，Cafe更是香港第一家引入Brown Cheese作食材的店舖，在港找不到原料材，需要特地搭單從挪威供應商引入，限量發售，售完即止。

郭先生更表示店舖的定價絕對不算貴：「我們採用本土設計高成本裝修，定價絕對不貴，客人會坐上至少一小時，但我聽193說希望大家只逗留10分鐘，最好立食不要佔位置，希望大家維持這個『十分鐘立食』概念。」

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免費招待ERROR

曾在英國留學的郭先生自己己擅長下廚，數年前亦為了開Cafe而報考了一張沖咖啡的國際證書，不過郭先生指自己工作繁忙，無打算落場下廚及沖咖啡：「但這裡近郭先生的公司，有時經過也會來飲咖啡，畢竟在外面喝一杯也要50元，不如回來自己店舖拿一杯，每日省下50元，一個月就省下30多萬。」

最後，自認是「404」（ERROR粉絲名稱）的郭先生更幽默表示，如果ERROR 四子前來Cafe將會免費招待：「我有邀請他們來，但因為工作比較繁忙，所以暫時只邀請較為空閒的193前來。ERROR成員很好，正在拍劇的Dee哥（何啟華）亦有問能否送咖啡給他們的攝製隊，我們稍後也會送給他們的劇組成員。」

記者：陳心怡