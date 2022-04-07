【死亡個案】再多97宗死亡個案　今波疫情累計死亡個案共8344宗

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（7日）下午於疫情記者會表示，公立醫院再多97宗死亡個案，令今波疫情累計死亡個案共8344宗，呈報個案的病死率約為0.71%。

今波疫情累計死亡個案共8344宗，兒科病人維持在8宗，其中18至59歲錄322宗、8012宗均為60歲或上，佔整體96%，當中5915宗為80歲或以上，佔整體70.9%。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時共9769人留醫；過去24小時新增12名病人情況危殆、目前有21人情況嚴重，75名危殆病人於深切治療病房留醫。過去一日有1491人出院，10人入院篩查發現確診，同房20多名病人被列為密切接觸者。另醫管局累計共21364名職員曾確診，其中19608已返回工作崗位。

過去24小時有90名染疫病人死亡，涉52男38女，介乎27至104歲，48人來自院舍，85人逾65歲，其中44人無打針、21人打一針、17人打2針、2人打3針，昨日2名較年輕離世病人詳情如下：

27歲男病人，患有長期哮喘，沒有接種疫苗記錄，曾多次因哮喘入院及於深切治療部留醫。3月16日至18日曾因哮喘病發入東區醫院，3月16日快測一次呈陰性，不過18日出院時核酸為陽性，但其CT值高故仍讓他出院，回家後情況穩定。昨日他突然在家中暈倒，救護人員到場時病人已沒有心跳呼吸，送院搶救後無效死亡。未肯定死因。

52歲女病人，患有乳癌，已擴散至身體其他部分，沒有接種疫苗記錄。3月12日快測呈陽性，當時有到指定診所求醫，有被處方舒緩病症藥物。昨日在家突不省人事，救護人員到場即時急救，至急症室時已無反應，心跳停頓，急救不成功。未肯定死因。

另外因數據滯後，4月5日再多7人離世，涉4男3女，年齡介乎72至100歲。

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記者：黃穎津