【劍擊新秀】新科世青冠軍鄭鐵男讀男拔　教練讚潛質豐厚朝目標張家朗進發

▲ ▲ 鄭鐵男世青賽U17花劍稱冠，以全勝姿態摘下香港史上第4金。(國際擊劍總會fb圖片)

17歲劍擊港將鄭鐵男昨晚（6日）在阿聯酋杜拜舉行的世界青少年錦標賽，男子少年組花劍個人賽封王，為香港歷來第四位世青冠軍。香港劍擊總教練鄭兆康認為，鄭鐵男這面金牌展現其豐厚潛質，有望朝着師兄、東京奧運花劍金牌得主張家朗的目標進發。

鄭鐵男接受訪問時稱，拿到冠軍像圓小時候的劍擊夢，雖然整個過程很疲累、很辛苦，但勝出比賽「最終的一劍就像甚麼都釋放了。」贏得金牌，他指要多謝教練鄭兆康、家長和隊友，坦言這面金牌意義重大，彌補了2019年波蘭世青賽早段出局的遺憾，兌現了贏冠軍的承諾。

鄭兆康指，鄭鐵男今次奪冠是實至名歸，形容他的打他的打劍感覺、身體協調性、爆發力、進攻能力非常強，而心理質素在近年有很大的進步，在同齡階段鄭鐵男是佼佼者。他寄語鄭鐵男在日後仍要繼續努力，「要到張家朗的水平，還有相當長的一段路要走。」每一個金牌都值得高興和慶賀，青少年在世青賽奪金，亦可體現我們香港隊的梯隊建設，青少年的培訓，都取得很大的成績。

現年17歲的鄭鐵男就讀拔萃男書院，今次奪冠成為繼2013年女子佩劍張藝馨、2017年男子花劍張家朗、及2018年女子重劍佘嫸妡後，鄭鐵男是香港歷來第四位世青冠軍。

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責任編輯：蘇文軒