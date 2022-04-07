【劍擊新秀】17歲鄭鐵男世青花劍個人賽奪金　就讀拔萃男書院視張家朗為目標

▲ 香港劍擊總教練鄭兆康認為，鄭鐵男這面金牌展現其豐厚潛質。

17歲香港劍擊新星鄭鐵男周三(6日)晚於世界青少年錦標賽，少年組男子花劍個人賽奪金，成為香港在該賽事上歷來第4名金牌得主。鄭鐵男接受訪問時稱，這面金牌意義重大，除了一圓兒時的劍擊夢，更彌補了2019年波蘭世青賽早段出局的遺憾，兌現了贏冠軍的承諾。

香港劍擊總教練鄭兆康認為，鄭鐵男這面金牌展現其豐厚潛質，有望朝着師兄、東京奧運花劍金牌得主張家朗的目標進發。

於阿聯酋杜拜舉行的世界青少年錦標賽，男花小將鄭鐵男參加青年組（U20）及少年組（U17）賽事，雖日前於青年組賽事32強止步，但似乎未影響心情。他轉戰少年組後由64強打起，未逢強敵下接連取勝，躋身8強。

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彌補2019世青賽 早段出局遺憾

8強賽開始遇上挑戰，鄭鐵男先後苦戰法國及美國對手，最終抵得住壓力闖入決賽。決賽面對德國代表Ruben Lindner，鄭初段領先3：1，戰至第2局最多拉開8劍優勢，最終以15：6大勝。

鄭鐵男接受訪問時稱，拿到冠軍像圓小時候的劍擊夢，雖然整個過程很疲累、很辛苦，但勝出比賽「最終的一劍就像甚麼都釋放了。」贏得金牌，他指要多謝教練鄭兆康、家長和隊友，坦言這面金牌意義重大，彌補了2019年波蘭世青賽早段出局的遺憾，兌現了贏冠軍的承諾。

▲ 鄭鐵男世青賽U17花劍稱冠，以全勝姿態摘下香港史上第4金。(國際擊劍總會fb圖片)

港隊總教練鄭兆康指，鄭鐵男今次奪冠是實至名歸，形容他的打劍感覺、身體協調性、爆發力、進攻能力非常強，而心理質素在近年有很大的進步，在同齡階段鄭鐵男是佼佼者。

協調性進攻力強 心理質素佳

他寄語鄭鐵男在日後仍要繼續努力，「要到張家朗的水平，還有相當長的一段路要走。」

現年17歲的鄭鐵男就讀拔萃男書院，是香港本地青年組花劍「一哥」，成年組本地排14位。他上月已在烏茲別克亞洲青少年劍擊錦標賽封王，近月亦曾與張家朗、蔡俊彥等出戰成年組世界賽。

港隊過往曾在世界青少年錦標賽奪過3金，女子隊有張藝馨在少年組佩劍、佘繕妡在少年組重劍封后；張家朗則在2017年贏得青年組花劍個人賽冠軍。鄭鐵男是香港該賽事第4名金牌得主，亦是男子少年組世界冠軍的港隊第一人。

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責任編輯：蘇文軒