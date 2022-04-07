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【復課】歐家榮指希望學生上課前做檢測　有病徵不可上學

社會 16:54 2022/04/07

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（馮漢柱攝）

本港疫情逐漸回落，今（7日）增2644宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席疫情記者會。

全港學校最快本月19日逐步復課，歐家榮表示，過去1至2周，不斷和教育局商討復課後如何在校園環境預防傳播；至於如果復課後需要再停課的標準，就要視乎當時疫情狀況，希望復課時疫情穩定下來，傳播風險較低；亦會希望學生上學前做檢測，學生若有徵狀一定要檢測及不可上學，而學校發現個案也要馬上通知衞生防護中心，中心會就個案作調查及適當跟進，但有關復課細節仍與教育局商討，會有詳細會再公佈。

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記者：黃小冰

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