【第五波疫情】歐家榮指疫情有持續向下趨勢　呼籲市民緊守社交距離措施

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

本港疫情逐漸回落，今（7日）增2492宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席疫情記者會。

歐家榮表示，過去兩三星期可見疫情有持續向下趨勢，現階段疫情正回落，惟過去數天每日新增個案均有2至3千宗，顯示社區仍有很多個案及隱形患者，若不做測試難以揪出，會令傳播持續，因此現在最重要是在這幾天做測試，以及早發現個案及隔離。

歐家榮又呼籲市民要緊守社交距離措施，指政府向市民派發的防疫包內有KN95口罩，希望市民未來一星期外出時盡量配戴以加強保護，同時假期也應減少社交聚集及跨家庭聚會，以防增加傳播風險；期望可以減少傳播鏈及讓疫情回穩，以至可以如期在4月21日局部恢復社交距離措施，以及復課。

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記者：黃小冰