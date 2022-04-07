【提早暑假】77%中學生稱特別假期間錯過校園生活　受訪學生反映體能及學習效能等轉差

▲ 青協調查結果顯示，過半受訪學生不贊成提早放暑假。（青協提供）

本港爆發第五波疫情嚴峻，全港學校提早放暑假。香港青年協會媒體輔導中心今（7日）公布相關調查，結果顯示過半受訪學生不贊成提早放暑假，約77%學生認為特別假期令他們錯過校園生活體驗，而部分受訪學生亦反映，在體能、學習效能及情緒方面，表現比第五波疫情前轉差。青協建議，學校在復課後，可加強學生的校園生活體驗及課後學習支援。

青協媒體輔導中心於3月21日至31日期間，以網上問卷訪問995名中學生，了解第五波疫情對他們的影響。約57%受訪學生不贊成提前於3至4月放暑假，約34%表示「不知／難講」，僅約9%表示贊成。不贊成的學生當中，主要指會打亂原定7、8月暑假的安排、覺得浪費一個長假期等；贊成的學生中，主要認為可減低受感染的機會。

約77%受訪學生認為，提早放暑假令他們錯過日常校園生活的體驗，約64%認為影響個人學習進度，約56%認為會增加長期留家的壓力。另外，相比在第五波疫情，即2022年1月前，約50%受訪學生認為自己體能方面轉差；約41%學生認為學習效能，如成績、信心、動力等有轉差；約35%即認為情緒方面有轉差。

青協副總幹事徐小曼表示，提早放暑假是艱難而無奈的決定，亦難免打亂學校及學生的上堂進度，而學生由1月中暫停面授課至4月下旬，長時間缺乏正常校園生活，令他們的學習效能、體能、精神健康等產生負面影響。

她建議在疫情可控之下，學校於復課後可以加強學生的校園生活體驗，

學校除追趕學習進度外，要為學生提供校園生活，例如參與課外活動及比賽的機會。課堂設計上都可以有啲改變，例如增加小組討論，做project，讓學生之間可以多溝通互動。

徐小曼又建議，學校可增加團體課外活動機會、開放文康體藝設施，尤其與促進體能相關活動，並加強課後學習支援，協助紓緩學生學習上疑難。至於學生，雖距離離復課尚有2至3星期, 但她建議假期間被打亂生理時鐘的學生要慢慢開始調節，保持正常作息，閒餘可在空曠地方多做運動。

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記者：黃悅晴