【殺菌塗層】科大推新型長效智能殺菌塗層　十分鐘內殺滅99.9%細菌包括 Omicron

▲ 科大推出新型長效MAP-∞殺菌塗層。（圖片由科大提供）

疫情下，防疫產品成為大家的必需品，科大推出新型長效MAP-∞殺菌塗層，有效在十分鐘內殺滅99.9%細菌及病毒，並提升有效期至5年，透明的塗層具備多個特質，除了具有如油漆一樣的高黏附性，更可耐高溫並耐高壓，可以大規模應用到不同建築物料以及電子儀顯示器上。

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高效的殺菌能力

科大指研究團隊曾在不同環境實地測試MAP-∞殺菌塗層技術，包括在極端環境如水管進行16個月的實驗。團隊在水管內層噴上塗層，發現MAP-∞在有水流動及高摩擦力的情況下，仍可保持高效的殺菌能力，有效防止細菌在水管內滋生及形成菌膜（biofilm），減低水管堵塞的機會，也不會對水質有所影響。

團隊亦在渠管進行1年的實地測試，證明其殺菌效能可以大幅降低石屎被微生物腐蝕的情況20倍，換言之石屎的壽命也得以延長20倍，可避免由此衍生的維修成本。

▲ 殺菌塗層技術可有效在十分鐘內殺滅99.9%細菌及病毒。（圖片由科大提供）

有效對抗新冠病毒變異

科大的捷和實業創新環境健康技術聯合實驗室副主任關繼祖教授指出，病毒的棘蛋白質會黏附在人體細胞從而造成感染，而MAP-∞殺菌塗層技術可以透過破壞病毒的外殼和棘蛋白質，令其失去感染人體的能力，所以MAP-∞殺菌塗層技術能有效對抗新冠病毒變異及所形成的新病毒株。

祖教授指出表示，不少專家皆預計新冠病毒在短期內不會消失，並將繼續在社區內生存，所以希望進一步提升抗疫「武器」，把塗層技術的有效期由3個月延長至5年，把社區內的傳播風險減到最低，協助大家應對疫情。

殺菌塗層需特定技術及專業工作人員監督下進行

捷和實業首席市務官洪思聰先生在記者會表示，MAP-∞殺菌塗層技術有別於MAP-1，MAP-∞殺菌塗層技術需特配噴槍，分三次於表面上噴灑，促進物料與塗層的融合，以達致更長的有效期。

洪思聰先生指由於噴灑MAP-∞殺菌塗層需要以特定技術及在專業工作人員監督下進行，而不同物料所需的塗層分量亦有別，所以暫時未有推出家用版，但未來會與研究團隊探討這方面的可行性。同時希望可以把產品的有關成本加幅維持在3%，令有關技術能惠及更多消費者，洪思聰先生表示希望第一批應用塗層的家用產品可以在三個月內推出。

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責任編輯：羅嘉欣