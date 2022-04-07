【金宵大廈2】蘇皓兒零偶包演毁容少女　長腿Chole曾做「陽光妹」成經典【多圖】

▲ 蘇皓兒（Chloe）有份參演人氣劇《金宵大廈2》。

「宅男女神」蘇皓兒（Chloe）在TVB劇《金宵大廈2》單元「雙魚」飾演自小毁容的渺渺，與伍詠薇合演母女，二人在劇《金宵大廈2》的表現同樣獲好評。

在今次劇《金宵大廈2》已是第二次參演TVB劇集的Chole，為角色甘犧牲女神靚樣，由化妝師花上數小時化上毁容妝，完全零偶包。

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加入As One

其實仙氣十足的Chloe，早在2008年以學生身份參加《第12屆 Yes! 全港校花校草選舉》，更入圍最後20強。在2001年，Chloe與太陽娛樂文化簽約為旗下平面模特兒，2015年經選拔後加入女子音樂組合As One。

Chloe與另外三位成員陳嘉茵（現名：陳葦璇）、陳苑澄（Tania）、吳思佳（Shin）一起到韓國受訓，可是組合在2017年解散。

組合的經典歌曲爲《Candy Ball》，至今也不時被網民提起。至於Chloe、陳葦璇在去年於Tania舉行婚前派對上，一同以卡通造型現身，可見組合雖然解散，但彼此感情不俗。

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新一代陽光少女

Chole擁有白滑長腿、甜美樣貌，是不少人心目中的女神。她也曾被陽光檸檬茶品牌看中，於2018年參演廣告演出，成為新一代陽光少女，同樣令粉絲爲之瘋在。

有份參演廣告的Dear Jane主音Tim也笑稱自己年紀比Chloe大太多，因此MV像阿叔追少女。

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女神戀情受關注

Chloe曾與王宗堯交往，當時拍拖2年更發展至同居，最終分手收場。

當時她在IG暗示與王宗堯的情已逝：「說再見很不容易。2020年還是決定收了自己一個人過生活。謝謝互相陪伴的日子，希望大家都可以變得更好。」後來經媒體證實後，承認分手。

曾有傳媒指蘇皓兒跟有「女神收割機」之稱的羅天宇交往，當中就因一張合照而洩露戀情。

Chole當時與羅天宇等人於球場大合照，當中只有Chloe一位女隊友，她跟羅天宇並肩在前排而坐，因而令人揣測二人秘戀。

有網民在羅天宇照片中留言：「New girlfriend？」但羅天宇未有回覆。

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IG派福利

自電影《假冒女團》後，粉絲又可以在《金宵大廈2》中看到Chole的演出，相信也會相當興奮。而Chole平日也不時於Instagram更新美照、分享心情，當中不乏大騷健康性感的相。

從Chole的Instagram中也可見她熱愛戶外活動，不時行山、打籃球，是一位運動型女神呢！

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