【柏金遜症】香港演藝學院舉辦舞蹈與柏金遜症講座　以創意方法助柏金遜症患者

▲ 香港演藝學院舉辦舞蹈與柏金遜症講座，以創意方法助柏金遜症患者。

香港演藝學院將於4月8日及14日舉辦賽馬會「觸動」舞蹈計劃導師培訓之首項免費公眾參與活動「舞蹈與柏金遜症網上講座系列」。有興趣人士可【按此】預先登記。

賽馬會「觸動」舞蹈計劃 —— 網上講座系列詳情： 舞蹈對柏金遜症的正面效果 日期／時間：8.4.2022 (五) 16:00 – 17:30 語言： 英語主講 講者： Prof Sara Houston, 英國羅漢普頓大學文學院副院長

柏金遜症的成因與病徵、相關治療、康復、及舞蹈的介入 日期／時間：14.4.2022 (四) 15:00 – 17:00 語言： 英語及粵語主講 講者： 陳漢威教授, 老人科專科醫生及香港大學名譽臨床教授 海外腦神經科專科醫生

賽馬會「觸動」舞蹈計劃是一個為柏金遜症患者以及其他不同年齡和身份的參加者而設的創意舞蹈項目，於藝術空間提供定期的舞蹈體驗。項目為期３年，由香港演藝學院的舞蹈學院主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助，概念源於意大利帕薩諾德葛拉帕市政府及其當代舞台藝術中心於2013年推行的「Dance Well」舞蹈計劃。這套方法已擴展至意大利其他城市以及日本的東京、京都和金澤等地。

「Dance Well」的創意舞蹈方法已納入世界衛生組織2019年的報告中，說明了舞蹈可以促進身心健康，亦能與傳統復健治療互相補足，以創意方法助柏金遜症患者處理特定症狀問題。持續參與創意舞蹈的患者，可以提升生活質素和增強自主權，改善節奏感、平衡感和動作感，亦可發展人際關係，消弭柏金遜症帶來的孤立感，更可培養創意，發展新的自我表達方式。

香港演藝學院舞蹈學院院長陳頌瑛與海外及本地藝術家、醫療專家，將於這免費網上講座系列介紹「觸動」舞蹈計劃的設計概念，舞蹈如何促進柏金遜患者及其照顧者身心健康的效益、以及柏金遜相關的醫療保健措施。

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記者：黃穎津