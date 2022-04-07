【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課

教育局早前公布全港學校最快本月19日逐步復課，教育局局長楊潤雄今日（7日）透露最新考慮的分階段復課安排，擬安排小學高年級率先恢復半日面授課堂，5月初再讓初小、高中及幼稚園一級學生復課，其後5月中其餘年級逐步復課；小學及幼稚園初期先全體上半日課，中學達9成接種率可上全日課；而局方仍尚待跟學校議會商討後再決定。

教育局早前曾公布小學、幼稚園及國際學校最快本月19日恢復半日面授，中學則待中學文憑試（DSE）核心科目後於本月底可恢復面授。

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教育局早前曾公布小學、幼稚園及國際學校最快本月19日恢復半日面授，中學則待中學文憑試（DSE）核心科目於本月28日結束後恢復面授。立法會教育事務委員會今日討論學校防疫抗疫措施，楊潤雄在會上透露，最新考慮由高小開始恢復半日面授，5月頭、大約5月3日其餘小學年級、高中，以及幼稚園先返一級；1周後、即大約5月10日，中小學已全體復課，以及幼稚園返多一級，直至5月16或17日，料全港學校已全面回復半日面授。

當局早前已公布9成學生及全體教職員打齊兩劑疫苗可申請全日面授課。楊潤雄提及，目前初步考慮小學及幼稚園待復課後、5月中再視乎學校有否爆發疫情，以及本港整體疫情變化，才容許學校上全日課；惟如果初期有小學、幼稚園生已打針，亦可以選擇在餘下半日參加課外活動等非學術活動；中學方面，局方考慮復課初期已達9成接種率的學校可返全日學。

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記者：馮琪雅