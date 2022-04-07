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【消費券1萬】八達通預告4月21日後推消費券優惠　總監：現時市道不利實體店推廣宣傳

社會 16:13 2022/04/07

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市民到港鐵站領取消費券。（ 林宇翔攝）

5,000元電子消費券今日起發放，八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒預告，八達通將於4月21日後與各大商戶合作推出多種優惠，希望促進消費同時幫助市民。

李玉兒解釋指，八達通暫未有推出優惠，原因是疫情下市民人流始終不如過去，整體氣氛不利實體商店進行推廣，所以計劃在4月下旬社交距離措施放寬後才進行推廣。

現時八達通的資源會集中幫助中小企推廣網購，包括在 2021 年内申請使用商用版八達通 App 的中小商戶及的士司機，八達通將會延長豁免其銀行賬戶資金轉賬費用直至另行通知；新申請使用商用版八達通 App的中小商戶，由其開戶開始計起，亦可先獲豁免 首6個月銀行賬戶資金轉賬費用。

除此之外，首50萬名首次透過八達通App領取消費券的用戶，可獲港幣10元獎賞。

對於已換領或將換領樂悠卡的長者而言亦有好消息，李玉兒透露，約在7月起，長者可在八達通服務站，將一般八達通的消費券帳戶，轉移到樂悠卡中，避免「卡多眼亂」。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳梓蔚

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