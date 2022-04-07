【情緒健康】青協接情緒相關求助個案較去年同期急升24%　部分個案受疫情影響感焦慮

▲ 青協副總幹事徐小曼。（視像訪問截圖）

疫情下學生生活大受影響，第五波疫情來襲後再次改為網課，對不少學生來說造成壓力。青協「關心一線2777 8899」於今年1月至3月期間，共處理11,000多宗求助，較去年同期上升7%；其中6,404宗為與情緒相關的求助個案，數字較去年同期急升24%。

青協副總幹事徐小曼表示，「關心一線2777 8899」於今年1月至3月接獲的求助當中，有6,404宗與情緒相關，比去年同期的5,148宗，按年增多24%。她透露，部分個案受疫情影響而感到焦慮，包括擔心家人及朋友染疫，擔心疫情轉差等。另外，有2,571宗求助與校園生活相關，當中以升學、讀書壓力及朋輩關係為最主要範疇。

青協媒體輔導中心青年工作幹事李卓翰表示，部分有焦慮情緒的個案反映，擔心受感染之餘，因疫情對未來的不可預知而感不安。部分求助個案就因染疫而感壓力，其中一名應屆中學文憑考生，在備試期間確診，嚴重打亂其溫習進度及效率，在病毒檢測轉陰性後，仍持續感到疲累，亦不能集中精神專注溫習，在困惑及擔心的情緒更而「打定輸數」，打算明年再戰：

求助學生本來對自己未來讀的學科有計劃，但特如其來染疫，令他覺得自己為何「咁唔好彩」，感到無助及無奈。

李卓翰說，面對考生的負面情緒，會嘗試以「機會不止一次」等想法開解他們，希望他們會了解到尚有很多不同出路等。徐小曼表示，如果學生表現出焦慮情緒，會首先了解焦慮來源，與他們分柝相關因素是否他們自身可控制；如果焦慮來源有學生可以控制的地方，會與他們探討如何做得更多，或是否過份放大焦慮感覺。

青協學校社會工作組分隊隊長林錦芳就分享，部分透過學校求助的個案，在停止面授課期間，學習效能及社交技能等都有轉差，其中一名中三學生因跟不上進度，情緒亦開始受影響，但第五波疫情後，跟進上很困難。另一有社交障礙的個案，更在第五疫疫情後，「打回原型」：

有位中一學生本來有些社交障礙，同人相處上不好，面授時可以作出跟進，例如提供支援及社交訓練。但今年1月停面授課後，相關訓練都暫停，即使安排網上訓練，但效果不好，結果再見到他出席網上活動時，社交技巧又轉差

林錦芳說，部分個案在網課期間很難跟進，預計復課後相關個案浮現，會成為很大的挑戰，提醒校方要有相關支援。如學生遇上情緒問題，可透過以下方法聯絡相關服務：

輔導熱線「關心一線」：2777 8899

網上輔導：utouch.hk

WhatsApp輔導：6277 8899

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記者：黃悅晴