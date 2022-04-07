【第五波疫情】今日新增2,644宗確診及陽性個案　宗數較昨日稍跌【不斷更新】

本港疫情逐漸回落，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（7日）出席疫情記者會，交代最新個案詳情。

【16:45】

本港學校即將復課，歐家榮希望學生上課前自行做檢測，有病徵不可上學，詳情即看【下一頁】

【16:40】

較年輕死亡個案方面，一名27歲男病人無接種疫苗，本身有長期哮喘，3月16至18日因哮喘到東區醫院急症室求醫，當時快測呈陰性、入院後首次核酸測試亦呈陰性。但出院當日即18日檢測為陽性，CT值為42，出院回家後情況穩定。至昨日在家暈倒，家人報警，救護員到場發現死者已無心跳及呼吸，到急症室搶救無效死亡。

【16:30】

衞生防護中心公布，今日新增2,644宗確診個案、其中1,368宗為核酸檢測陽性個案，1,276宗是快速檢測陽性個案，有12宗是輸入個案。第五波疫情至今累計117萬宗個案。

昨日新增97宗死亡個案，第五波共8,344宗死亡個案，死亡率達0.71%。詳情即睇【下一頁】

▲ 疫情逐漸回落。（馮漢柱攝）

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責任編輯：TOPick港聞組