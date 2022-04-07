【大學科研】科大研發新智能殺菌塗層　可抗禦Omicron有效期長達5年

▲ 科大研發新智能殺菌塗層，可抗禦Omicron有效期長達5年。（科大提供）

香港科技大學研究團隊推出新一代多層次殺菌塗層技術，可有效殺滅多種細菌、頑強的孢子，以及消滅99.9%高傳染性病毒，包括全球大流行的變種病毒株Omicron，升級版塗層MAP-∞能在多種物料和表面維持長達5年的有效期。

科大化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部楊經倫領導的團隊，於2020年初與捷和實業有限公司共同開發MAP-1，並將之商業化成為首批有效期可持續3個月的殺菌塗層，MAP-1當時迅速被香港和海外的醫院、診所、護老院等設施廣泛採用，今次的MAP-∞乃MAP-1的改良版。

科大表示，經科大、法國和英國獨立實驗室就新塗層的有效及耐用性進行的測試顯示，這個升級版塗層MAP-∞不但能在多種物料和表面維持長達5年的有效期，塗抹了MAP-∞的表面亦能有效殺滅新型冠狀病毒及其變種株Omicron1。

塗層透過接觸殺滅、防微生物粘附及自我潔淨等功能，阻止細菌和病毒等有害物質污染表面。和MAP-1一樣，根據國家衛生健康委員會發佈的消毒技術標準，新塗層被證實對動物、人體和環境無害。塗層亦可用作高光澤永久表面處理、高光學透明處理和超耐用保護塗層，用途廣泛。

楊經倫表示，意識到無論如何，世界都必須找到一種可持續應對新冠病毒的方法，因此才研發了這個配方，延長塗層的有效期。

正如淨化自來水一樣，抗菌功能將會成為新一代消費品的普遍特徵。MAP-∞的研發就是希望能滿足這個新的需求，讓公眾健康能得到更佳的保障。

與科大於2018年成立環境健康技術聯合實驗室的捷和實業，現正與不同產業合作夥伴商討將MAP-∞應用到公共巴士、安老院舍、升降機、眼鏡鏡片、信用卡和民航客機等。塗層亦可應用於經常觸摸的物件，包括門柄、智能手機屏幕、遙控器、手袋，以及人造大理石和牆紙等建築材料，而不會影響它們的觸感和外觀。

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責任編輯：李榮忠