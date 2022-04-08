【KO胃痛】胃酸過多可致胃痛胃酸倒流　藥劑師解構兩大常見胃藥功效

▲ 藥劑師解構兩大常見胃藥功效。

相信不少都市人都曾試過因進食過快，或大吃大喝而出現胃痛，有時甚至會伴隨噁心等徵狀。市面上有不少成藥針對因胃酸過多而引致的胃痛、胃灼熱、胃酸倒流和消化不良等問題，當中部分更標榜飯後咀嚼一粒，即可迅速舒緩徵狀。然而，除了常見的咀嚼片外，其實坊間亦有不少不需咬碎服用的胃藥，同樣可改善多種胃部不適情況。

市面上的胃藥產品主要分為兩大類，包括中和胃酸類及抑制胃酸類。常見的中和胃酸藥(Antacid)包括氫氧化鋁(Aluminium Hydroxide)、氫氧化鎂(Magnesium Hydroxide)、碳酸鈣(Calcium Carbonate)和碳酸氫鈉(Sodium Bicarbonate)，此類胃藥一般為咀嚼片或藥水，藥力生效時間較快，能在較短時間內中和胃液，舒緩因胃酸過多而引致的徵狀；但藥效只能維持較短時間，所以每天需服用約三至四次。

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另一類常見的胃藥能夠抑制胃酸分泌，包括H2受體阻抗劑(H2 Blocker)及質子泵抑制劑(Proton Pump Inhibitor)。H2受體阻抗劑如法莫替丁(Famotidine)，及質子泵抑制劑如奧美拉唑(Omeprazole)和泮托拉唑(Pantoprazole)皆為常見於社區藥房的胃藥。與中和胃酸藥相比，這兩種藥物的藥力生效時間較慢，一般需待服用後半小時至一小時才見效；但藥效亦相對上能持續較長時間，胃痛患者可根據胃部情況，每天服用約一至兩次。

胃藥的種類繁多，部分更加入其他輔助性的藥性成分，故選購前最好先諮詢醫生或藥劑師意見，才能對症下藥。所謂「預防勝於治療」，除了服用胃藥外，保持飲食定時、少食多餐等習慣，以及適當地處理情緒和壓力，都有助減低胃部出現不適的頻率。

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標題經TOPick編輯修改，原題為「胃藥必須咬碎服用嗎？」