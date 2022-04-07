【特首選舉】李家超委任吳文華、陳清霞、黃永光作選舉開支代理人　3人曾為林鄭助選

▲ 李家超昨日請辭，獲中央批准便會準備參選特首。（經濟日報資料圖片）

現正休假的政務司司長李家超，等候中央批准辭職後，便會準備參選特首。他今日委任3名選舉開支代理人，分別是立法會前秘書長吳文華、全國政協委員陳清霞、以及信和集團副主席黃永光。

3人的授權書，是由全國人大常委譚耀宗簽署見證。根據授權書，吳文華和陳清霞的選舉開支最高限額為700萬元，而黃永光則為360萬元。

在5年前的特首選舉，黃永光及陳清霞均是林鄭月娥競選辦公室的副主任，而吳文華則是林鄭月娥的選舉開支代理人。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳宛彤