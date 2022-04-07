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【特首選舉】李家超委任吳文華、陳清霞、黃永光作選舉開支代理人　3人曾為林鄭助選

政治 16:30 2022/04/07

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李家超昨日請辭，獲中央批准便會準備參選特首。（經濟日報資料圖片）

現正休假的政務司司長李家超，等候中央批准辭職後，便會準備參選特首。他今日委任3名選舉開支代理人，分別是立法會前秘書長吳文華、全國政協委員陳清霞、以及信和集團副主席黃永光。

3人的授權書，是由全國人大常委譚耀宗簽署見證。根據授權書，吳文華和陳清霞的選舉開支最高限額為700萬元，而黃永光則為360萬元。

在5年前的特首選舉，黃永光及陳清霞均是林鄭月娥競選辦公室的副主任，而吳文華則是林鄭月娥的選舉開支代理人。

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責任編輯：陳宛彤

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