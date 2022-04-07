【減肥修身】人妻女神梁芷珮靠5招居家爆汗操燒脂　「穩定減肥法」飲食餐單大公開【內附詳情】

▲ 梁芷珮大方分享減肥瘦身心得。

TVB旅遊節目《潮什麼》系列的主持梁芷珮（Christy），不但是旅遊達人，更有J2「人妻女神」之稱。

梁芷珮在最近播出的TVB節目《芬蘭潮什麼》內，常以比堅尼泳裝亮相，入鄉隨俗感受桑拿「冰火交替」的體驗。大批網民激讚其身形Fit到漏，完全看不出已為3孩之母。

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下月40歲生日的Christy，2004年與老公Kenneth結婚，以20歲之齡誕下大仔Brendan，其後誕下二仔Duncan以及幼女Kasey。大仔現在已是成年人，拍埋年輕貌美的Christy，兩人似姊弟多於母子。

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【芬蘭潮什麼】梁芷珮泳裝上陣騷腹肌 Christy入鄉隨俗感受桑拿「冰火交替」

燒脂爆汗操

多年來Christy堅持做靚媽，她曾在TOPick訪問時稱，一直有堅持每日健身，為了不想浪費之前的努力，縱使疫情下健身室關閉，仍每日落街跑步，笑言自己運動上癮。她亦不時在社交平台分享運動片，教大家如何在家中也能減掉「疫情肥」。

其中「燒脂爆汗操」有5組動作，她建議每個動作做30秒，5組動作一次過做3次，做完的感覺猶如跑步30分鐘。

第一招：先四肢撐起身體，屈膝然後再跳起。

第二招：雙腳張開成肩膊闊度並蹲下，雙腿發力跳起。

第三招：屈曲前腳90度成弓步，左右交替。

第四招：放一條繩在前面，雙腳快速來回跨過。

第五招：比第一招進階，要先將全身壓在地上。

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公開飲食餐單

除了運動，控制飲食亦很重要。Christy每次拍攝前會嚴控飲食，早餐只食一隻烚蛋、中午食半份三文治、下午茶飲一杯咖啡，晚飯就食烚雞胸。

平日為keep fit的話，她建議只需將日常飲食的份量減半，例如只食半個公仔麵，兩星期已有效將胃口收窄。

▲ 梁芷珮公開飲食餐單。（IG圖片）

她曾指減肥可以進食不同食物，重點是均衡飲食，份量吃少一半，已是一個穩定的減肥方法。

她另一飲食貼士，是三餐份量逐漸遞減，即早餐食最多、晚餐最少。她強調單靠少吃很容易反彈，做運動才是保持健美體態最有效、最重要的方式。