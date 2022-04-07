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【打擊毒品】海關沙田檢約200萬元疑霹靂可卡因　拘捕2名女子

社會 16:39 2022/04/07

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（新聞處提供）

海關昨日（6日）在沙田檢獲約1.3公斤懷疑霹靂可卡因，估計市值約200萬元，並拘捕兩名女子。 

海關人員昨午在沙田進行反毒品行動，搜查區內一酒店房間。人員於房間內檢獲約懷疑霹靂可卡因和一批製毒及包裝工具，遂拘捕兩名分別25歲和32歲租住該房間的女子。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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責任編輯：余思嵐

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