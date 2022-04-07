【消費券1萬】The Club半價搶購電子現金券　消費滿指定金額再送回贈

▲ The Club推半價搶購電子消費券

香港電訊旗下的會員獎賞計劃及數碼業務The Club為迎接消費券派發，推出多個消費優惠，為會員送上折上折優惠計劃，更著數使用消費券更着數 ！由4月6日至10月31日，本地居民只要免費登記成為The Club會員，即可於The Club網購平台Club Shopping以最優惠的價格選購理想産品。

優惠1：半價搶購價值港幣1,000元電子現金券

2022年4月7日起，一連四星期於星期四上午11時，The Club會員可以低至5折優惠搶購價值港幣1,000元的Club Shopping電子現金券，即只需港幣500元便可選購價值港幣1000元的產品。會員以至抵價選購The Club家具電品、電子遊戲及配件、美容產品和酒類等服務及產品。數量有限，先到先得。



優惠2：消費滿指定金額即賞電子現金券回贈

由20224月6日起至10月31日，於Club Shopping選購任何産品（除Club積分換購的産品外）滿指定金額，即送高達港幣500元的電子現金券，供下次消費時抵銷金額（有效期至2022年11月31日）。是次優惠將不設限額，還可賺取Club積分，多多賞。

（即日起至2022年10月31日，消費金額港幣2,000元送電子現金券金額港幣100元；消費港幣5,000元送電子現金券金額港幣300元；消費港幣8,000元送電子現金券金額港幣500元。

The Club並推出精選300多款熱門產品，包括GIGABYTE 24吋4K電競螢幕、Logitech賽車方向盤、SONY 43吋4K Ultra HD智能電視、GOOVIS頭戴式3D大螢幕影院眼鏡、Breville - 智能意式咖啡機、任天堂Switch （OLED款式）白色遊戲主機、iPhone 13 Pro Max天峰藍色128GB智能手機、iPad Pro 12.9吋銀色Wi-Fi 256GB平板電腦、Samsung Galaxy S22 Ultra酒紅色（12GB+256GB）智能手機及韓國Dualsonic Luxury家用HIFU等皇牌產品低至6折供會員選購。



為免在消費券限期前未能挑選心頭好，用盡消費券。The Club將推出兩款Club Shopping電子現金券，分別為港幣2,000元兩張及港幣5,000元乙張，讓會員「延長」消費期限到2022年12月31日。

記者：eric



