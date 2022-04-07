  • 24°C
香港時間 : 2022407日 (週四) 18:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡熱話】全球首富Elon Musk成Twitter最大股東　7大奇怪員工守則曝光

休閒消費 17:26 2022/04/07

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

Tesla行政總裁馬斯克成為Twitter大股東，他為公司訂立不少奇怪的員工守則。

日前Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）終以2,190億美元（約1.71萬億港元）登上《福布斯》2022全球富豪榜冠軍，這位全球首富近日又斥資28億美元（約220億港元）收購Twitter 9.2 ％股權成大股東。有報導指，這位全球富豪由Twitter的最紅KOL搖身一變成掌管社交平台的人，外界最大反應是關注他會否影響平台運作。

最近馬斯克斥巨資收購Twiiter股份成大股東。（圖片：IG@elonmusk））

現時Twitter用戶人數高達2.7億，2021年營利收入達50.7億（約398億港元），較去年增長37%，而他們的顧累不無道理。只因他用人的標準也自有一套。曾有外國網站列出23項旗下員工必須遵守的規則，其中沒有購買公司產品的員工福利、工作溝通時不能用Acronyms（即ASAP，一定要as soon as possibl、任何狀況都不能call救護車等等。

在最新IG發布中，他以「can't get into trouble on twitter if you own twitter」來形容是次收購8.3%股份。（圖片：IG@elonmusk））

而打公仔最關心的工時，在馬斯克掌管下會跟你說：「40小時工作天已不合時宜」和「沒有禮拜天放假這回事」。當中，最令人黑人問號的，是員工最好別用香水，只因他本身對氣味非常敏感，甚至會感到不適、產生頭痛及過敏反應等。他曾指令若跟需他會面／開會等，千萬不要噴任何古龍水或香水等。所以，相信其加密貨幣的支持者，一定不會擔心有投資香水業務的上市公司。

外國網站hotcars.com曾列出23項估你唔到的員工守則，其中「只許天然人體味」一項都幾耐人尋味。（圖片：hotcars.com）

其中奇怪員工守則如下：

1.不准問問題
2.所有損傷不能外露
3.不許有工會
4.沒有病假
5.大型工作會議可免則免
6.保養維修的工具是浪費時間
7.只許天然人體味

記者：黃鑑江

相關文章

【奢華品牌】CHANEL今年推9系列35款新錶　首推自家製鑽石陀飛輪【內附多圖】
今日 11:23
【奢華品牌】CHANEL今年推9系列35款新錶　首推自家製鑽石陀飛輪【內附多圖】
【逆境創業】90後女生不甘被嘲愛上健身減肥　為儲錢開舖住劏房︰我非靠性感收生
今日 15:13
【逆境創業】90後女生不甘被嘲愛上健身減肥　為儲錢開舖住劏房︰我非靠性感收生
【Tesla手機】網傳Tesla手機設計圖被洩露　科技狂人馬斯克疑染指手機玩閃電藍
12:13 2021/11/18
【Tesla手機】網傳Tesla手機設計圖被洩露　科技狂人馬斯克疑染指手機玩閃電藍

你可能感興趣

【奢華品牌】CHANEL今年推9系列35款新錶　首推自家製鑽石陀飛輪【內附多圖】
今日 11:23
【奢華品牌】CHANEL今年推9系列35款新錶　首推自家製鑽石陀飛輪【內附多圖】
【逆境創業】90後女生不甘被嘲愛上健身減肥　為儲錢開舖住劏房︰我非靠性感收生
今日 15:13
【逆境創業】90後女生不甘被嘲愛上健身減肥　為儲錢開舖住劏房︰我非靠性感收生
【Tesla手機】網傳Tesla手機設計圖被洩露　科技狂人馬斯克疑染指手機玩閃電藍
12:13 2021/11/18
【Tesla手機】網傳Tesla手機設計圖被洩露　科技狂人馬斯克疑染指手機玩閃電藍
馬斯克 Twitter 社交平台 Tesla KOL 過敏

最高瀏覽

【消費券1萬】消費券派發在即商鋪加價20%　網民重溫加價商店名單
17:15 2022/04/06
【消費券1萬】消費券派發在即商鋪加價20%　網民重溫加價商店名單
【金宵大廈2】鄭子誠+于洋+曾展望獲讚演技好　網民：陰謀誠今年應該有獎吧！
11:22 2022/04/06
【金宵大廈2】鄭子誠+于洋+曾展望獲讚演技好　網民：陰謀誠今年應該有獎吧！
【大S離婚】徐熙媛離婚真正內情曝光　大S呻老婆唔易做結婚似坐監
11:43 2022/04/06
【大S離婚】徐熙媛離婚真正內情曝光　大S呻老婆唔易做結婚似坐監