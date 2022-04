【網絡熱話】全球首富Elon Musk成Twitter最大股東　7大奇怪員工守則曝光

▲ Tesla行政總裁馬斯克成為Twitter大股東,他為公司訂立不少奇怪的員工守則。

日前Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)終以2,190億美元(約1.71萬億港元)登上《福布斯》2022全球富豪榜冠軍,這位全球首富近日又斥資28億美元(約220億港元)收購Twitter 9.2 %股權成大股東。有報導指,這位全球富豪由Twitter的最紅KOL搖身一變成掌管社交平台的人,外界最大反應是關注他會否影響平台運作。

現時Twitter用戶人數高達2.7億,2021年營利收入達50.7億(約398億港元),較去年增長37%,而他們的顧累不無道理。只因他用人的標準也自有一套。曾有外國網站列出23項旗下員工必須遵守的規則,其中沒有購買公司產品的員工福利、工作溝通時不能用Acronyms(即ASAP,一定要as soon as possibl、任何狀況都不能call救護車等等。

而打公仔最關心的工時,在馬斯克掌管下會跟你說:「40小時工作天已不合時宜」和「沒有禮拜天放假這回事」。當中,最令人黑人問號的,是員工最好別用香水,只因他本身對氣味非常敏感,甚至會感到不適、產生頭痛及過敏反應等。他曾指令若跟需他會面/開會等,千萬不要噴任何古龍水或香水等。所以,相信其加密貨幣的支持者,一定不會擔心有投資香水業務的上市公司。

其中奇怪員工守則如下:

1.不准問問題

2.所有損傷不能外露

3.不許有工會

4.沒有病假

5.大型工作會議可免則免

6.保養維修的工具是浪費時間

7.只許天然人體味

記者:黃鑑江