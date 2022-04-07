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【毆打同學】涉毆打男同學拍裸照兼勒索　未成年男女童被控6罪准保釋候訊

社會 16:40 2022/04/07

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未成年男女童涉毆打同學兼拍裸照勒索，今於西九龍裁判法院提堂，兩人准保釋候訊。資料圖片

16歲男童及14歲女童涉於2020年12月於樓梯間毆打男同學，將其推下樓梯，再拍下其裸照並勒索對方9,000元。兩名未成年男女被控勒索等共6罪，今（7日）於西九龍裁判法院提堂兩人暫時毋須答辯，裁判官應辯方要求，將案件押後至6月2日再訊，以待辯方索取文件。兩人准以現金500元擔保，不得離港及直接或間接接觸控方證人。

由於兩名被告均未成年，控罪書上以C.Y.K.（16歲）及C.M.Y.（14歲）作代號，控罪書未有列明兩人職業。兩被告同被控1項製作兒童色情物品及1項勒索，及分別1項管有兒童色情物品罪，首被告另被控1項襲擊致造成身體傷害罪，次被告另被控1項發布兒童色情物品罪。

控罪指，C.Y.K.於2020年12月4日，在葵涌葵涌邨曉葵樓梯間襲擊男童X，因而對X造成身體傷害。二人於同日同地用手提電話拍攝8段錄影片段及3張照片，內容涉及男童X裸體，並威嚇Ｘ交出9,000元。

控罪續指，C.M.Y.於同年12月5日，以手提電話將4段上述錄影片段以及3張照片傳送予C.Y.K.，以及管有4段相關錄影片段。C.Y.K.則於同日管有描畫X裸體的4段錄影片段及3張照片。

據了解，X現為次被告同學，並曾是首被告同學，事主遇襲時疑遭人推下樓梯。由於控方需時進行科學鑑證及尋回相關片段，故事隔1年後兩名被告才被落案起訴。

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記者：梁錦麟

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